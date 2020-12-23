تمويل أكبر محطة شمسية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إلى جانب شركائها، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «إي دي إف رينيوبلز»، وشركة «جينكو باور»، عن إنجاز صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة المستقلة.

يقع المشروع في موقع يبعد 35 كيلو متراً تقريباً عن مدينة أبوظبي، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 2 غيغاواط من الكهرباء، التي ستوردها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وعند دخولها حيز التشغيل، ستكون محطة الظفرة للطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة، أكبر محطة مستقلّة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة، ضمن موقع واحد، حيث ستستخدم ما يقارب 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل، في مختلف أنحاء الإمارات.

وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في «طاقة»: يمثل إنجاز صفقة التمويل، بداية مرحلة مهمّة لهذا المشروع، ولمجموعة «طاقة»، ولدولة الإمارات ككل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز