«أمنيات» تضخ 4.5 مليارات درهم في مشروعين بدبي

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

كشفت «أمنيات» العقارية، مطورة الأيقونات المعمارية الفريدة على مستوى العالم، عن أن إجمالي الاستثمارات التي تضخها في مشروعين بدبي يتجاوز 4.5 مليارات درهم في ترجمة فعلية لثقة «أمنيات» في سوق عقارات دبي، وفي اقتصادها.

وقال مسؤول في المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها لـ «البيان الاقتصادي»، إن «أمنيات» تضخ أكثر من ملياري درهم في ناطحة سحاب «وان بالم» في نخلة جميرا التي ذاع صيتها في الأسواق الدولية بعد صفقتي بيع لأغلى شقق البنتهاوس الفاخرة في العالم، الأولى بـ 102 مليون درهم، والثانية بـ 74 مليون درهم.

وأضاف أن المشروع الثاني الذي تضخ فيها المجموعة 2.5 مليار درهم يجري تطويره على ضفة قناة دبي المائية وهو «ذا رزيدنسز دورتشيستر كولكشن دبي» الشهير في أوساط السوق العقاري باسم «حدائق بابل المعلقة» ويضم برجين مترابطين، سكني وفندقي تديرهما مجموعة «دورتشيستر» العالمية.

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