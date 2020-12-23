مواطنان يفوزان بسيارتي «تيسلا» من حساب كنوز في «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز الحملة الترويجية لحساب التوفير «كنوز» في سحب شهر نوفمبر. فقد فاز كل من آلاء محمد صالح عبد الله وجاسم حسين أحمد أبوسيم العلي من دولة الإمارات بسيارتي «تيسلا» جديدتين كلياً.

وقالت آلاء محمد صالح عبد الله: يسعدني الفوز بهذه السيارة الفاخرة بعد 7 سنوات من فتح حساب كنوز. لقد عجزت بداية عن تصديق نبأ فوزي بسيارة «تيسلا» عندما تلقيت الاتصال من «الإمارات الإسلامي» وظننت أن الموضوع مجرد مزحة. وبعد تأكدي من صحة هذا النبأ السار، أشعر بمنتهى السعادة والرضا.

إقبال واسع

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يشهد حساب التوفير «كنوز» الحائز الجوائز إقبالاً واسعاً من متعاملينا الحاليين والجدد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارنا مصرفاً مفضلاً لدى مواطني الدولة، يسعدنا أن نقدم لمتعاملينا فرصة فريدة لزيادة مدخراتهم وتحقيق تطلعاتهم المالية، ومكافأتهم بمجموعة واسعة من الجوائز التي ستغير حياتهم نحو الأفضل.

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