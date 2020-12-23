راشد بن حميد يكرم الفائزين بجائزتين في مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2020

المصدر: عجمان - البيان

كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بحضور عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، وخالد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، إدارة العقود والمشتريات بالدائرة، والتي حصدت جائزة إدارة العلاقات مع الموردين في مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات لتبنيها وتطويرها الإدارة الفعالة لقاعدة الموردين ورفع مخرجات مرحلة ما بعد التعاقد ما أسهم في رفع القيمة المستفادة للموردين والدائرة.

كما كرم شيخة إبراهيم الشحي رئيس قسم المناقصات والمزايدات بالندب، والتي حصدت وبجدارة جائزة المواهب الناشئة في المؤتمر، تقديراً لتميزها ودعماً لمهاراتها التي سخرتها في تطوير القسم خلال فترة قصيرة بما عزز من دوره في خدمة الدائرة والموردين وأحدث أثراً إيجابياً على قطاع المشتريات.

وذكر الشيخ راشد بن حميد ، أن الدائرة حصدت جائزتين في مؤتمر هام يضم الجهات الرائدة في المشتريات، مبيناً أننا حرصنا على وضع بصمة مميزة في المؤتمر الذي ركز على تمكين العمليات والتقنيات.

وأكد أن الكفاءات المواطنة والمؤهلة في الدائرة تسطر الإنجازات المتلاحقة وتسعى بلا توقف لتحقيق أهداف الدائرة والسير قدماً في درب الازدهار والنجاح.

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