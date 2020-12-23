«الإمارات للألمنيوم» تحدّث مصهر «إينالوم» الإندونيسي

المصدر: دبي – عمرو عادل

كشف عبدالناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، عن قيام الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة التعدين الوطنية القابضة الإندونيسية «إينالوم» لتوفير تقنية التحديث لمصهر الألمنيوم التابع لها في شمالي سومطرة.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إنه بموجب الاتفاقية ستوفر «الإمارات للألمنيوم» الخبرة اللازمة لتطوير أداء مصهر «إينالوم» من خلال إعادة تحديث التكنولوجيا الحالية، والتي تم استخدامها أول مرة في عام 1982.

وأضاف إن هذه الاتفاقية تم توقيعها في إطار الأسبوع الإماراتي الإندونيسي الذي تنظمه سفارتا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي المتميز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

خبرة واسعة

وتوقع عبدالناصر بن كلبان، أن يستغرق المشروع نحو 18 شهراً، ويهدف إلى زيادة الإنتاج من مصهر شمالي سومطرة بنحو 20 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، مؤكداً أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» تتمتع بخبرة واسعة في تحديث تقنيات صهر الألمنيوم.

وأضاف إن الشركتين مددتا مذكرة التفاهم المستقبلي حول إمكان التعاون في مجال أوسع، في بناء مصهر جديد للألمنيوم في إندونيسيا باستخدام التكنولوجيا المطورة والمملوكة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

تصدير التكنولوجيا

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نفخر اليوم في دولة الإمارات بوصولنا إلى هذا المستوى العالمي في صناعة الألمنيوم، حيث أصبح اليوم باستطاعتنا تصدير تكنولوجيا الصهر عالمية وبسواعد مواطنة».

وأضاف: «تتميز الإمارات العالمية للألمنيوم بخبرتها الكبيرة وكفاءتها العالية في تطوير تقنيات صهر الألمنيوم سواء محلياً أو على المستوى العالمي. وإنني على ثقة بأنّنا سننجز هذا المشروع في المدة الزمنية المحددة له وستعمل شركة إينالوم من خلال هذا التعاون على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصهرها في شمالي سومطرة».

يشار إلى أن الشركة الإمارات أصبحت أول شركة صناعية إماراتية تقوم بترخيص تقنيات عملياتها الصناعية الأساسية على المستوى العالمي منذ عام 2016 في إطار جهود تطوير الاقتصاد في الإمارات وسبق للشركة ببيع تكنولوجيا الصهر إلى البحرين عام 2019.

ووقعت الإمارات العالمية للألمنيوم الشهر الماضي اتفاقية مع شركة نيو ألومينيو كولومبيا، لتمهيد الطريق لتصدير أحدث تقنياتها التي طورتها محلياً لاستخدامها في عمليات تطوير أول مصنع لإنتاج الألمنيوم في الدولة اللاتينية.

وتعمل شركة نيو ألومينيو كولومبيا حالياً على تقييم جدوى بناء منشأة لإنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، ومجمع جالتكو لتحويل الألمنيوم المستدام في شمال غربي البلاد.

وسيعمل المشروع بالطاقة الكهرومائية بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 540 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، وسيشكل قلب مجموعة صناعية جديدة تخلق المزيد من الوظائف والفرص الاقتصادية. وأكد عبدالناصر بن كلبان، أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» وضعت الابتكار على قائمة أولوياتها على مدار أكثر من 25 عاماً.

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