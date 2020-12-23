687 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 687 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 194 مبايعة بقيمة 472.03 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 191.91 مليون درهم و172 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 280.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 ثم مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز