الطابع الضريبي الرقمي شرط لبيع ونقل تبغ «الأرجيلة» وسجائر التسخين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، على أنه ابتداءً من أول يناير 2021، لن يُسمح توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة أي من منتجات تبغ الأرجيلة (المعسل)، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً في دولة الإمارات، ما لم تحمل الطابع الضريبي الرقمي.

وحثت الهيئة، المعنيين بالقرار، من مورّدين ومصنعين محليين، على الامتثال للقرار، بالتأكد من أن تحمل منتجاتهم من تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، الطابع الضريبي، والتأكد من خلو السوق منها، لتجنب المخالفات المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019، بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية.

مطابقة المواصفات

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتباراً من بداية مارس الماضي، تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل)، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ «الطوابع الضريبية الرقمية»، إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، وذلك بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأولى للنظام، التي تم بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، في الأسواق المحلية، اعتباراً من بداية أغسطس 2019، فيما تم تنفيذ خطة إعلامية، للتعريف بالتطبيق الذكي الذي أطلقته الهيئة للمستهلكين، للإبلاغ عن منتجات التبغ غير المشروعة، من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية، للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات وغير مهربة، وأنه تم تسديد الضريبة المستحقة عليها.

تدقيق التوريد

ويساعد هذا النظام على تحسين قدرة الهيئة الاتحادية للضرائب، على تحصيل الضرائب الانتقائية على تبغ الأرجيلة (المعسل)، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً في الدولة، بعد استيرادها أو تصنيعها محلياً، والرقابة عليها، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية من تحليل وتدقيق سلسلة التوريد.

ويعمل النظام على تطبيق معايير الامتثال، من خلال تمكين رصد وتتبع منتجات التبغ المتوافقة مع هذه المعايير، وعليه، تؤكد الهيئة على ضرورة امتثال كافة الخاضعين للضريبة الانتقائية من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته، للنظام ومتطلباته، وتعاونهم مع الهيئة لتطبيقه بدقة وفاعلية.

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