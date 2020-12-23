«دريك آند سكل» تنجز أولى مراحل إعادة هيكلة الديون

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن استكمالها المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة المتعلقة بعملية مطالبات الدائنين. وقالت في إفصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي أمس، إنه تم التوصل مع جميع الدائنين، وطلب منهم تسجيل إثبات مطالباتهم.

وأكدت أن عملياتها وشركاتها التابعة التشغيلية ما زالت قائمة ومشاريعها قيد التنفيذ وخصوصاً عقود مشاريع الشركة في أبوظبي مثل «الريم مول»، وعقود ذراع الشركة العاملة في المياه والطاقة في دول عدة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإبقاء المساهمين على اطلاع بآخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع، وعملية إعادة الهيكلة عن طريق إفصاحات الشركة على موقع سوق دبي المالي.

وأضافت «دريك آند سكل» أنها نشرت إعلان تسجيل مطالبات الدائنين في صحيفتين محليتين في سبتمبر الماضي، تدعو فيه جميع دائنيها وشركاتها التابعة إلى تقديم نماذج إثبات لتسجيل مطالباتهم وتسليمها إلى الخبير المعتمد من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي.

مراجعة

وأشارت إلى أنه بعد أن قام الخبير المعتمد بمراجعة كل المطالبات وتوثيقها وتسجيلها، تم تسليم التقرير الذي يحتوي على قائمة بالدائنين ومبالغ المطالبات إلى اللجنة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وبتوصية من الخبير بنشر نتائج مطالبات الدائنين بعد مراجعتها واعتمادها في الصحف المحلية بنهاية ديسمبر 2020.

وأوضحت «دريك آند سكل» أنها ستباشر بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة الهيكلة بعد الحصول على موافقة اللجنة للإعلان عن النتائج. وأشارت إلى أنها ستقوم بدعوة الدائنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاص بدائنيها والشركات التابعة لها في يناير 2021، وذلك لعرض خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها.

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