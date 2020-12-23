«نور للتكافل» تطلق خطة ادخار رقمية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «نور للتكافل» شراكة مع «Algofy.ai Limited»، شركة التكنولوجيا الرائدة في «سوق أبوظبي العالمي» لإطلاق «خطة ادخار رقمية بالكامل» وتسهم الخطة في طمأنة مواطني الإمارات والمقيمين حول مستقبلهم المالي للتقاعد وتعليم أولادهم وصناديق الطوارئ الخاصة بـ«كوفيد 19»، وغيرها من الأهداف المالية المتوسطة إلى طويلة الأجل من خلال شراء خطة أو أكثر لـلتكافل العائلي و«خطة الادخار» مع التحكم الكامل ووضوح الرؤية لاستثماراتهم وأدائها.

وقال راجيش سيثي، الرئيس التنفيذي لـ«دار التكافل» الشركة القابضة المالكة لـ«نور للتكافل»: « نسعى لابتكار المزيد، وتوفير أفضل الحلول من أجل ضمان تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا وتحقيق أهدافهم المالية».

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