300 طائرة درون تضيء ليالي دبي في مهرجان التسوق يومياً

المصدر: دبي - البيان

تقدم دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق عروض طائرات الدرون الضوئية التي ستزين سماء دبي كلّ مساء مع المؤثرات الصوتية والبصرية، حيث ستقلع 300 طائرة درون متطوّرة فوق منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز ومنتجع شيراتون جميرا بيتش، وسوف يتواصل تقديم العرض لمدة 45 يوماً طيلة فترة مهرجان دبي للتسوق، ما يجعله أول وأطول عرضٍ جوي متتالي لطائرات الدرون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بالعروض المذهلة مرتين كل ليلة من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير، حيث تنطلق طائرات الدرون لتقديم أروع العروض عند الساعة 7 مساءً ثم 9:30 مساءً، وسيستمر العرض لمدة 4 دقائق، ويمكن للزوار مشاهدته مجاناً. ويظهر العرض الأول الذي يحمل عنوان «دبي مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد.

وتأتي عروض الدرون بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق وبالشراكة مع مشروع ذا بيتش المقابل لجميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز لتسلّط الضوء على مكانة دبي وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، ويتولى تطبيق تيك توك بث مجريات العرض في 22 دولة حول العالم.

وقال شهرام شامسي الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: يعتبر مهرجان دبي للتسوق من أكثر المهرجانات شهرة بين المسافرين والمتسوقين حول العالم، كما يعد من الفعاليات المنتظرة والمميزة خلال العام لدى سكان دولة الإمارات ونحن في ميريكس للاستثمار ملتزمون برؤية القيادة الرشيدة لدبي التي قادت الإمارة نحو نجاحات متتالية لتصبح اليوم وجهة آمنة عبر حملات متكاملة ومتنوعة في أعقاب انتشار جائحة «كوفيد 19».

وأضاف: يتمثل هدفنا دائماً في إثراء حياة سكان دبي وزوارها بتجارب لا مثيل لها في أكثر الوجهات جاذبية وتميزاً في دبي.

ويدعو منتجع شيراتون جميرا بيتش الواقع على الواجهة المائية لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس، ضيوفه لمشاهدة العروض المذهلة والاستمتاع بالتخفيضات الكبرى، حيث سيحظى الضيوف بتخفيضات بقيمة 25 % على تشكيلة مختارة من المأكولات والمشروبات.

شراكة بلوواترز

قال متحدث باسم بلوواترز: نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق.

وفيما يستعد سكان دبي وزوارها لاستكشاف عالم من الروائع، نتطلع إلى استضافة أطول عرض متتال لطائرات الدرون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في بلوواترز. ونحن ملتزمون بتقديم تجربة تسوق وترفيه لا مثيل لها يستمتع بها جميع أفراد العائلة مع الحفاظ على بروتوكولات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي للحد من انتشار وباء «كوفيد 19».

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