«فارنك» تبني قرية لموظفيها في دبي الجنوب بكلفة 200 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

استقبلت شركة «فارنك» الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة، والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدفعة الأولى من موظفيها في المجمع السكني الجديد البالغ تكلفته 200 مليون درهم في منطقة دبي الجنوب.

في هذا الصدد، تم وضع اللمسات الأخيرة على هذا المجمع السكني العصري، الذي يمتد على مساحة 100 ألف قدم مربع، والذي سيكون موطناً لأكثر من 5000 موظف من موظفي شركة فارنك مع حلول العام المقبل، حيث تم الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد ووفق الميزانية الموضوعة والمواصفات المحددة.

ستتم إدارة وتنظيم سكن الموظفين الجديد ذو التصميم الحديث، من خلال حل برمجي خاص بالمنشآت السكنية، بحيث يمكن الترحيب بالموظفين الجدد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في ردهة استقبال مخصصة، وإتمام عملية تسجيل الدخول وإرشادهم إلى غرفهم في غضون دقائق. كما تشمل الميزات الأخرى، غرفة للصلاة وعيادة طبية ومطعم ومكتبة وصالون حلاقة، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية والعديد من المساحات الخارجية في الهواء الطلق.

بهذه المناسبة، قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: «هذا هو مستقبل سكن الموظفين. المكان الذي يشعر فيه الموظفون وكأنهم في منزلهم، بحيث يمكنهم الاسترخاء في أجواءٍ هادئة ومريحة وممتعة في ذات الوقت. وبما أن الاتصالات باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للموظفين، فقد تم توفير خدمة واي فاي مجانية لهم، وذلك في جميع أنحاء المجمع السكني».

يتميز هذا المبنى المنخفض الذي يتكون من طابق سفلي وطابق أرضي و5 طوابق علوية، بكونه صديق للبيئة ويتلاءم مع أفضل المعايير في مجال توفير الطاقة والمياه وخفض النفايات، وهو ما يجعله واحداً من أكثر الأبنية حداثةً ليس فقط في دولة الإمارات وإنما على مستوى المنطقة بأكملها.

وأضاف أوبرلين قائلاً: «من خلال هذا التصميم الذكي والمستدام، نأمل في توفير ما لا يقل عن 20% من الطاقة والمياه مقارنةً مع الأبنية التقليدية لسكن الموظفين، وهو ما قد تصل قيمته إلى ثلاثة ملايين درهم سنوياً».

يضم المجمع السكني أيضاً حديقة عمودية على السطح تمتد على مساحة 240 متر مربع، والتي من المنتظر أن تنتج أكثر من 3,000 نوع من الخضار الورقية مثل الخس واللفت والسبانخ، بالإضافة إلى البندورة والخيار والباذنجان والفليفلة، والتي سيتم استخدامها في مطابخ فارنك الخاصة.

وتشمل بعض من أبرز معالم التصميم الأخرى، تركيب الألواح الشمسية على سطح المبنى على مساحة 150 متر مربع، والتي ستساهم في توفير كافة الاحتياجات من المياه الساخنة. فضلاً عن ذلك، سيتم تركيب أكثر من 4000 مصباح (LED) في كافة مرافق المبنى، مما يساهم في توفير 90٪ من إجمالي كمية الإضاءة المطلوبة.

كما يعمل نظام الإضاءة منخفض الطاقة جنباً إلى جنب مع أجهزة استشعار التشغيل ووحدات الخلايا الضوئية المركبة في المرافق العامة مثل الممرات ومواقف السيارات في الخارج، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة أنحاء المبنى.

ومن الميزات الأخرى الفعالة في ترشيد استهلاك الطاقة، ألواح الزجاج التي تعكس وتمتص أشعة الشمس، الطلاء الخارجي العاكس، العزل الحراري للجدران والسقف، ماكينات التهوية لاستعادة الطاقة، اختيار وحدات تكييف الهواء الموفرة للطاقة.

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