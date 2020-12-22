هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية تبحثان «الاستخدام المستدام لتقنيات المعلومات»

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ورشة بعنوان «الاستخدام المستدام لتقنيات المعلومات والاتصالات»، وذلك ضمن جهودها في مجال التنمية المستدامة، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 نحو تحقيق «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة».

ناقشت الورشة - التي حضرها ممثلون عن عدد من الجهات الدولية والمحلية العاملة في مجال الاتصالات و تقنية المعلومات - التحديات ذات الصلة والتعرف على ممارسات مقدمي حلول التقنية للوصول إلى منتجات مستدامة 100%، وتسليط الضوء على جهود المؤسسات في المحافظة على بيئة دولة الإمارات، وتوعية الجمهور بأفضل الممارسات للوصول إلى استهلاك فعال للمنتجات التقنية.

وقال المهندس سعيد بلهول، رئيس لجنة الاستدامة مدير إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية في الهيئة - في كلمته خلال افتتاح الورشة -: نعمل في دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة على أن نكون من بين أفضل الدول في مختلف المجالات والقطاعات ومنها التنمية المستدامة، وتعمل حكومة دولة الإمارات على ضمان حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية انسجاماً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي تنص على تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

وعلى صعيد البنية التحتية تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

وأكد المهندس بلهول أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تسعى لخلق التأثير الإيجابي المطلوب على جميع المعنيين من خلال المحافظة على نموذج عمل مستدام في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف تحرص الهيئة على ضمان استدامة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأجيال القادمة من خلال تضمين الاستدامة كقيمة فردية أساسية، ودمجها باستمرار في نموذج الأعمال بما يحقق أهداف التنمية المستدامة الـ17، والتي اتفق المجتمع الدولي على تحقيقها بحلول عام 2030.

وتطرق المتحدثون في الورشة إلى الزيادة الكبيرة في النفايات الإلكترونية، حيث تم الإبلاغ عن 53.6 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم في عام 2019 بزيادة 9.2 ملايين طن في خمس سنوات.. وأكدت الورشة على أهمية تدوير النفايات الإلكترونية والاستفادة من المواد الخام الموجودة فيها، حيث تساوي قيمة المواد الخام في النفايات الإلكترونية العالمية المتولدة في عام 2019 حوالي 57 مليار دولار.

وأكد المتحدثون أنه من خلال اعتماد جدول أعمال التوصيل لعام 2030 قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بتحديث هدف الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن النفايات لعام 2023 لزيادة معدل إعادة تدوير النفايات على مستوى العالم إلى 30 % ورفع النسبة المئوية للبلدان التي لديها تشريعات بشأن النفايات إلى 50 %. كما التزموا بتقليل حجم النفايات الزائدة عن الحاجة بنسبة 50 %.

وأشارت الورشة إلى أهمية استخدام التقنيات الرقمية لرصد تغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه وحماية صحة الإنسان والبيئة من النفايات واعتماد الحلول الرقمية لكفاءة الطاقة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتناولت أهمية تحقيق مستقبل مستدام في دولة الإمارات.

وقدم المتحدثون نظرة عامة عن استدامة المشاكل البيئية العالمية وأهمية استخدام التكنولوجيا لمستقبل أفضل ومستقبل التكنولوجيا في عالم مستدام.

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تمتلك عدداً من الخطط والسياسات في مجال استمرارية واستدامة الأعمال، حيث يشكل قطاع الاتصالات حجر الزاوية لمختلف الأنشطة والمجالات كالاقتصاد والتعليم والصحة والأمن والدفاع، لذا فإن استدامة تلك القطاعات مستمدة بالضرورة من استدامة قطاع الاتصالات والمعلومات.

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