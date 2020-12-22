«ثيرد فلور» تدير خطط تواصل جناح البرازيل في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

أعلن جناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي عن اختيار وكالة «ثيرد فلور» للعلاقات العامة لتقوم بإدارة خطط التواصل المتكاملة للجناح في فعاليات معرض إكسبو الدولي، الذي يُعقد في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، حيث تسعى البرازيل لإطلاع الزوار على التنوع الحيوي الغني في البلاد والإمكانات الخاصة بالإنتاج المستدام التي توفرها. جاء ذلك بعد عملية تقييم صارمة على مدار 6 شهور للعروض التي قدمتها العديد من الوكالات حول العالم.

وستتولى «ثيرد فلور» مسؤولية إدارة خطط التواصل لجناح البرازيل، بما في ذلك العلاقات العامة التقليدية والرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال «ياكوبو ستيتشيني»، الرئيس التنفيذي لدى «ثيرد فلور» للعلاقات العامة: «يقدم إكسبو 2020 دبي فرصة ممتازة لجميع الأجنحة المشاركة من مختلف أنحاء العالم للترويج لما تنفرد به كل دولة عن بقية دول العالم أمام ملايين الزوار الدوليين. وبدوره، يوفر جناح البرازيل نافذة للعالم أجمع للتعرّف إلى الإمكانات الحقيقية التي يوفرها أكبر بلد في أمريكا اللاتينية من تنوع حيوي غني وفرص خاصة بالإنتاج المستدام».

وأضاف: «نحن سعداء بحصولنا على فرصة العمل لمصلحة جناح متميز بالفعل لدولة أثبتت دوماً أنها من المشاركين الرئيسين في النسخ السابقة من معرض إكسبو الدولي، الأمر الذي يدفعنا لتولي المهمة الجديدة بحماس شديد وبإحساس بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقنا. إن الجناح يمثل جزءاً مهماً من جمال وتفرّد دولة البرازيل المحبوبة للغاية، ونحن تواقون لإدارة استراتيجيات الجناح للتواصل مع زوار الحدث العالمي من مختلف الجنسيات والثقافات حول العالم».

وتابع: «لقد ارتبطنا مع معارض إكسبو الدولية منذ تأسيسنا، حيث كان عملنا لمصلحة بلدان مختلفة في معرض إكسبو الدولي في شنغهاي عام 2010 وميلانو عام 2015 السبب وراء فوزنا بالعديد من الجوائز وشهادات التقدير. في حين ستساهم تجربتنا والدروس التي استخلصناها من الفعاليات السابقة في إضفاء قيمة كبيرة على أسلوب عملنا لمصلحة عملائنا في معرض إكسبو 2020 دبي».

وتعد «ثيرد فلور» للعلاقات العامة هي وكالة عالمية للاتصالات المتكاملة مع عمليات في كل من دبي وشنغهاي وهونغ كونج وميلانو. وتضم محفظة عملاء الوكالة في الدولة عدداً من الجهات الحكومية المحلية والعلامات التجارية الراقية، إضافة إلى أجنحة لبلدان مشاركة في «إكسبو 2020 دبي».

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