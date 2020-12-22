«يالو دور إنيرجي» تتوسع بمشروعات في الإمارات والمنطقة بـ 150 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

اختتمت شركة«يالو دور إنيرجي Yellow Door Energy»، المزود المتخصص في حلول الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط، عام 2020 بمشروعات جديدة في الإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والبحرين تقدر بـ 150 مليون درهم إماراتي (41 مليون دولار أمريكي)؛ وذلك في إطار استراتيجيات الشركة لدعم أهداف الاستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وساهمت المشروعات المنفذة الخاصة بالشركة خلال عام 2020 في إنتاج نحو 60 مليون كيلو وات - ساعة من الطاقة النظيفة؛ ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بنحو 36 مليون كيلوغرام أو زراعة نحو 600.000 شجرة.

ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤية الشركة لدعم الاقتصادات الناشئة بشكل موثوق وفعال ومستدام، كما تساهم المشروعات، والتي توفر الطاقة الشمسية للشركات بأسعار معقولة ودون أي استثمار رأسمالي مقدم، في تحقيق أهداف الاستدامة على المستوى المحلي في البلدان التي تشهد هذه المشروعات، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد في المجتمعات المحلية.

وقال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس في شركة «يالو دور إنيرجي»: على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية الناتجة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في جميع أنحاء العالم، فقد ثابرنا وواصلنا على تقديم أداء قوي في جميع أنحاء المنطقة خلال عام 2020. ويعد ذلك أيضاً شهادة أخرى على أن الاستدامة تمثل أولوية قصوى للشركات والمجتمعات والحكومات، وبالأحرى خلال أزمة عالمية.

وأضاف كرين: تتمثل مهمتنا في المساهمة في أهداف الاستدامة التي حددها عملاؤنا، وفي الاستراتيجيات والسياسات التي وضعتها الحكومات ذات التطلع المستقبلي، مؤكداً: نفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة في استراتيجية الطاقة الإماراتية 2050، وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى تغيير قطاع الطاقة في الدولة والمنطقة ككل.

جدير بالذكر، أن الربع الأخير من عام 2020 كان فترة مكتظة بالأعمال بالنسبة لشركة «يالو دور انيرجي»؛ حيث وقعت الشركة اتفاقيات محطات طاقة شمسية بقدرة 15 ميغا وات بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي من الاستثمارات. كما حصلت الشركة على تسهيلات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من أبيكورب، أحد المساهمين لدى الشركة، وتستعد لتحقيق نمو كبير، حيث تتطلع إلى خطط توسعية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

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