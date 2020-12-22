أسواق مهرجان دبي للتسوق تقدم تجارب متميزة لمرتاديها

المصدر: دبي - البيان

تقدم الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق لسكان دبي وزوارها فرصة خوض تجارب متميزة في الهواء الطلق، وذلك من خلال زيارة أسواق المهرجان التي تضم مجموعة من البائعين المستقلين، والمنتجين المحليين، جنباً إلى جنب العلامات التجارية الكبرى، حيث تنتشر هذه الأسواق في مختلف أنحاء المدينة من منطقة وسط مدينة دبي الحديثة، مروراً بالمناطق التراثية مثل خور دبي، وصولاً إلى المناطق الجبلية مثل حتا ذات الطبيعة الرائعة.

وتعد أسواق مهرجان دبي للتسوق وجهات رائعة لتناول الطعام، واستكشاف العروض والصفقات والتخفيضات الكبرى على المنتجات الفريدة من نوعها. علماً بأن هذه الأسواق تُقام في عدد أكبر من المواقع مقارنة بالدورات السابقة للمهرجان.

وتعمل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تنظيم هذه الأسواق التي تمنح زوارها فرصة الاستمتاع بتجارب رائعة للتسوق والترفيه وتناول الطعام بصحبة العائلة والأصدقاء. وستلتزم جميع هذه الأسواق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والعاملين، بما في ذلك فحص درجات الحرارة عند المداخل، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات طوال الوقت.

اتصالات ماركت او تي بي

افتتح سوق اتصالات ماركت او تي بي الرائع في حديقة البرج وسط مدينة دبي ويُقام حتى 2 يناير 2021، ليقدم مجموعة منتقاة بعناية من الأكشاك وخيارات تناول الطعام والترفيه العائلي، وهو ما يجعله وجهةً مثاليةً لسكان دبي وزوارها في مهرجان دبي للتسوق.

وشهدت الوجهة العديد من أعمال التجديد في الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، حيث إنها تتزين بحلّة جديدة مستوحاة من توجه ثقافي جديد يطلق عليه NEWTRO، وهو اسم يمزج بين الكلمتين «New» التي تعني «الجديد» و«Retro» التي تعني «القديم»، وهو عبارة عن توجه شائع وجديد يجمع بين التسعينيات والثقافة المعاصرة الكورية واليابانية.

ويركز مفهوم اتصالات ماركت او تي بي هذا العام على الموسيقى والألوان والموضة والمأكولات، ويحتضن تشكيلة استثنائية من البائعين، والأمسيات السينمائية، ومسابقات المواهب المباشرة، بالإضافة إلى مفهوم ممر المأكولات الجديد الذي سيُقدم مجموعة من أشهى مأكولات الشارع الكورية والآسيوية.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعروض الأفلام السينمائية، وعروض المواهب، والعروض الفنية المباشرة، وأكشاك الأزياء والإكسسوارات الإبداعية. وتجمع منطقة الأطفال لهذا العام بين سلسلة من الأنشطة تشمل قلعة مدهش الترفيهية ومحطة “Glitterati” المخصصة لورش عمل التزيين والتلوين والحِرَف تحت عنوان «Sugar, Shine and Slime». وأول مرة في السوق، ستضم منطقة الأطفال أيضاً ترامبولين للأطفال.

وانطلق اتصالات ماركت او تي بي يوم الخميس 17 ديسمبر ويستمر يومياً حتى 2 يناير 2021، حيث يفتح السوق أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً، وأيام الخميس من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل، وأيام الجمعة والسبت من 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل.

سوق الخوانيج إلى 16 يناير

يعد سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج وجهة رائعة يمكن للعائلات الاستمتاع بزيارتها، حيث يقدم السوق تجربة الحديقة المسحورة المليئة بالمرح والمستوحاة من قصة «أليس في بلاد العجائب» والتي تشمل أنشطة ووسائل ترفيه مختلفة مبنية على هذه القصة الكلاسيكية المحببة لدى الأطفال كل أسبوع من 17 ديسمبر حتى 16 يناير المقبل.

ويقدم الأسبوع الافتتاحي من مهرجان دبي للتسوق تجربة «عبر عدسة أليس» يتبعها «حفل شاي مع صانع القبعات» في الأسبوع الثاني، ثم «ملكة القلوب: حاكمة بلاد العجائب» في الأسبوع الثالث قبل اختتام هذه التجارب مع «الحديقة المسحورة» في الأسبوع الرابع.

وبالإضافة إلى التجارب التفاعلية التي تهدف إلى استقطاب العائلات، يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالعروض المسرحية اليومية، والألعاب، والعروض الموسيقية، وجلسات رواية القصص، ومتاهة من ثلاثة طوابق مع غرف تفاعلية، إلى جانب خيارات رائعة للمأكولات والمشروبات وغيرها الكثير. يفتح السوق أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 4 عصراً وحتى 2 صباحاً.

التسوق في السيف

تستمر فعاليات سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدمة من الفوعة على مدى شهر كامل، وتشمل خيارات الترفيه للعائلات، والعروض المباشرة، والأعمال الفنية، والعروض الثقافية الإماراتية وغيرها الكثير، وذلك من 24 ديسمبر وحتى 23 يناير.

ويُقام أسبوع الشوكولاته في المهرجان من 24 وحتى 30 ديسمبر، ويشمل تجارب التذوق وورش العمل والمنتجات المتميزة وغيرها الكثير.

وتستضيف منطقة السيف من 31 ديسمبر وحتى 6 يناير، أسبوع الطائرات الورقية والفقاعات الذي يقدم عروض الطائرات الورقية المستوحاة من البيئة البحرية، وعروض الفقاعات وورش عمل صناعة الطائرات الورقية للأطفال.

فيما سيُقام أسبوع القهوة من 7 وحتى 13 يناير، والذي يشمل مقاهي متخصصة تقدم مشروبات القهوة المفضلة، وعروض باريستا، ونكهات القهوة الرائعة من حول العالم، فيما يُقام أسبوع التمور من 14 وحتى 20 يناير ليشمل تجارب تذوق التمور وورش عمل حولها وكذلك الحرف اليدوية المرتبطة بالنخيل وغيرها الكثير.

وأخيراً سيقام أسبوع الواجهة البحرية من 21 وحتى 23 يناير، ليشهد الجولة النهائية من سباق قوارب دراغون في خور دبي. يفتح السوق أبوابه أيام الأسبوع من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 2 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل.

المرقبات وحتا وادي هب

يمكن الاستمتاع بالطعام الرائع وخيارات الترفيه العائلي داخل الأسواق المفتوحة طوال فترة المهرجان في أحد أقدم أحياء دبي بعيداً عن صخب المدينة وعلى الجبال، والتي تشمل سوق المرقبات في ديرة، وسوق حتا وادي هب، الذي يبعد مسافة ساعة بالسيارة عن مدينة دبي، حيث تقدم هذه الأسواق لسكان دبي وزوارها فرصة استكشاف مواقع جديدة وتجربة تسوق رائعة مع الاستمتاع بخيارات طعام متنوعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العروض المباشرة.

ستقدم عطلات نهاية الأسبوع في حتا وادي هب خلال مهرجان دبي للتسوق برنامجاً فريداً يجمع بين الفنانين المحليين وأنشطة الأطفال والترفيه العائلي.

وستشمل وسائل الترفيه الحفلات والعروض المسرحية والعروض المتجولة بالإضافة إلى أنشطة الأطفال الممتعة مثل جلسات الطبول ولوحة ألعاب سوركو كاروم العملاقة يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً.

نخيل مول إلى 3 يناير

يقع هذا السوق أعلى سطح نخيل مول، وجهة التسوق الشهيرة في نخلة جميرا، ويعد وجهة رائعة للتجزئة وتناول الطعام، والاستمتاع بالإطلالات الخلابة وتجربة التسوق المتميزة في الهواء الطلق.

ويضم هذا السوق الذي يستمر حتى يوم 3 يناير، قرية ومغارة سانتا، وحلبة للتزلج على الجليد، بالإضافة إلى العروض الترويجية والصفقات الخاصة بفصل الشتاء.

دبي فستيفال سيتي مول إلى 29 ديسمبر

يستقبل فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول العائلات بعد أن يتحول إلى أرض عجائب شتوية، ليستمتعوا بالأجواء الاحتفالية للموسم.

ويفتح السوق الخارجي أبوابه حتى 29 ديسمبر فيما يضم مجموعة من الأكشاك الرائعة التي تبيع منتجات التجزئة والمأكولات. ويمكن للأطفال استكشاف المتاهة التفاعلية الاحتفالية، ووادي الدب القطبي المسحور، ومصنع الحلوى، ومغارة سانتا التي تحافظ على التباعد الاجتماعي للأطفال من جميع الأعمار.

مول الإمارات إلى 24 ديسمبر

يقع هذا السوق الذي يشبه أرض العجائب الشتوية في الجانب الغربي من مول الإمارات، ويستمر حتى 24 ديسمبر. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالفعاليات التي تقام بالتعاون مع سوق رايب الشهير، ومنتجع سكي دبي.

ويمكن للصغار من جميع الأعمار لقاء نسخة افتراضية من سانتا والتقاط الصور معه. ويتعين على الضيوف مسح رمز الهاتف الذكي ليتم إعادة توجيههم إلى تطبيق إنستجرام للاختيار من بين ثلاثة أشكال مختلفة من سانتا وبالتالي الحصول على صورة احتفالية مثالية.

سوق رايب أيام الجمعة والسبت

يقام سوق رايب في أيام الجمعة والسبت في حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، ويقدم تشكيلة واسعة من المنتجات الصحية العضوية والطازجة والمزروعة محلياً والمفضلة لدى العائلات، بالإضافة إلى منتجات التجزئة الفريدة من نوعها والمصنوعة محلياً.

ويفتح سوق رايب أبوابه أيام الجمعة من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساءً، والسبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً.

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