"دريك آند سكل" تكمل المرحلة الأولى من إعادة هيكلة مطالبات الدائنين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اليوم الثلاثاء، عن استكمالها المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة المتعلقة بعملية مطالبات الدائنين.

وقالت في افصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي، إنه تم التوصل مع جميع الدائنين وطلب منهم تسجيل إثبات مطالباتهم.

وأكدت على أن عملياتها وشركاتها التابعة التشغيلية ما زالت قائمة ومشاريعها قيد التنفيذ وخصوصا عقود مشاريع الشركة في أبوظبي مثل "الريم مول"، وعقود ذراع الشركة العاملة في المياه والطاقة في عدة دول.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإبقاء المساهمين على اطلاع بآخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع وعملية إعادة الهيكلة عن طريق إفصاحات الشركة على موقع سوق دبي المالي.

وأضافت "دريك آند سكل"، أنها نشرت إعلان تسجيل مطالبات الدائنين في صحيفتين محليتين في سبتمبر الماضي تدعو فيه جميع دائنيها وشركاتها التابعة إلى تقديم نماذج إثبات لتسجيل مطالباتهم وتسليمها إلى الخبير المعتمد من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي.

وأشارت إلى أنه بعد أن قام الخبير المعتمد بمراجعة كافة المطالبات وتوثيقها وتسجيلها، تم تسليم التقرير الذي يحتوي على قائمة بالدائنين ومبالغ المطالبات إلى اللجنة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وبتوصية من الخبير بنشر نتائج مطالبات الدائنين بعد مراجعتها واعتمادها في الصحف المحلية بنهاية ديسمبر 2020.

وأوضحت أنها ستباشر بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة الهيكلة بعد الحصول على موافقة اللجنة للإعلان عن النتائج.

وأشارت إلى أنها ستقوم بدعوة الدائنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاص بدائنيها والشركات التابعة لها في يناير 2021 وذلك لعرض خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها.

وأضافت أنها ستقوم بعد ذلك بالإفصاح عن نتائج التصويت بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

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