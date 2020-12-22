مواطنان يفوزان بسيارتي "تيسلا" من بنك الإمارات الإسلامي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك الإمارات الإسلامي، عن أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز الحملة الترويجية لحساب التوفير "كنوز" في سحب شهر نوفمبر. وفاز كل من آلاء محمد صالح عبدالله وجاسم حسين أحمد ابوسيم العلي من دولة الإمارات بسيارتي "تيسلا" جديدتين كلياً.

وتعليقاً على فوزها، قالت آلاء محمد صالح العبدالله: "يسعدني الفوز بهذه السيارة الفاخرة بعد 7 سنوات من فتح حساب كنوز. لقد عجزت بداية عن تصديق نبأ فوزي بالسيارة عندما تلقيت الاتصال من البنك، وظننت أن الموضوع مجرد مزحة. وبعد تأكدي من صحة هذا النبأ، أشعر الآن بالسعادة والرضا، وأشكر الإمارات الإسلامي على هذه الجائزة القيمة".

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهاني والتبريكات للفائزين المحظوظين بجوائز شهر نوفمبر 2020 من حساب التوفير كنوز الحائز على الجوائز والذي يشهد إقبالاً واسعاً من متعاملينا الحاليين والجدد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارنا مصرفاً مفضلاً لدى مواطني الدولة، يسعدنا أن نقدم لمتعاملينا فرصة فريدة لزيادة مدخراتهم وتحقيق تطلعاتهم المالية، ومكافأتهم بمجموعة واسعة من الجوائز التي ستغير حياتهم نحو الأفضل".

ويعتبر حساب التوفير "كنوز" الفائز بجائزة "أفضل منتج مصرفي" المرموقة من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو" في عام 2018، أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها "الإمارات الإسلامي"، ويمنح المتعاملين الحاليين والجدد فرصة الفوز بالعديد من الجوائز المجزية، ومنها الجائزة الكبرى وقدرها مليون درهم كل ثلاثة أشهر أو سيارة تيسلا كل شهر، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. وعلاوة على ذلك، يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بجوائز نقدية قدرها 50 ألف درهم أسبوعياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حساباتهم.

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