تسارع المشهد التكنولوجي في الإمارات وتحديد أهم ثلاث مهارات للتوظيف

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يتطور المشهد التكنولوجي والتجاري في دولة الإمارات بوتيرة متسارعة، وفقاً لشركة الاستشارات الأمريكية "كورن فيري" التي أكدت أن النمو المستمر للشركات على مدى العقد الماضي شهد تطورا هائلاً.

وقال التقرير إن دبي، التي تعتبر وادي السيليكون في الشرق الأوسط، أطلقت منذ أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، مبادرات ضخمة لتعزيز سوق الذكاء الاصطناعي في المنطقة، إذ تهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، إلى جانب تطوير نظام متكامل يوظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية في الإمارات، مع التركيز على قطاعات مثل النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة والمرور، تزامنا مع ظهور وظائف الذكاء الاصطناعي أيضاً في هذه المجالات. وبموجب الاستراتيجية هذه، وضماناً لاستكمال العملية، من المؤكد استقطاب المزيد من المواهب.

وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف في الدولة بدأ في الارتفاع مرة أخرى بشكل مطرد في أواخر يونيو ويوليو منذ انتهاء فترة الإغلاق وعودة السياحة مرة أخرى، حيث شهد قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات زيادة بنسبة 44٪ في نسبة الوظائف المعلنة للفترة من مايو إلى يوليو 2020 مقارنة ببيانات العام السابق.

واستنادا على مؤشر المهارات العالمية الصادر عن منصة «كورسيرا» الرائدة عبر الإنترنت، قال التقرير إن دولة الإمارات تسير على النهج الصحيح لتطوير قدراتها في كل من الأعمال والتكنولوجيا، فهي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من بين 60 دولة والصدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مهارات الأعمال، بعد كل من سويسرا والنمسا والدنمارك وفنلندا متقدمة على النرويج وألمانيا وبلجيكا وروسيا وسنغافورة والسويد محتلة المركز 30 عالمياً في مؤشر التنافسية في التكنولوجيا.

وخلص التقرير إلى القول إنه على الرغم من أن الأولوية هي للذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، إلا أن هذا لا يعني تجاهل قطاعات التكنولوجيا الأخرى، فعلى سبيل المثال في دراسة نشرتها انترناشونال داتا كوربوريشن في 2018، توقعت شركة أبحاث السوق أن الاستخدام المتزايد للخدمات السحابية ونظام مايكروسوفت البيئي سيخلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل في الإمارات بين عامي 2017 و2022. علاوة على ذلك، ولقيادة الشركات نحو عصر الرقمية، أعرب قادة الأعمال أيضاً عن شحذ المهارات الناعمة مثل القيادة والتواصل وخصائص قائد الفريق.

وكانت شركة "روبرت هاف"، استشاري التوظيف العالمي، أجرت مقابلات مع أكثر من 75 مديراً مالياً وجمعت 200 إجابة من مديري التوظيف في الإمارات لوضع دليل الرواتب لعام 2020.

ووفقاً للبيانات التي تم جمعها، فإن أهم ثلاث مهارات قابلة للتوظيف يبحث عنها مديرو التوظيف في المستقبل الرقمي في دولة الإمارات هي المعرفة التكنولوجية (63٪)، ومهارات الاتصال (52٪) والخبرة التقنية (51٪).

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