صدارة إماراتية لـ 12 مؤشراً عالمياً في جودة وتطور الاتصالات

المصدر: (دبي ــ البيان)

في ريادة عالمية جديدة، حافظت الإمارات على المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثاني عالمياً، للعام الثاني على التوالي، في محور «استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» 2020، الذي يقيس كفاءة وتطور قطاع الاتصالات في دول العالم، ضمن تقرير التنافسية العالمي، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر تنافسية عالمياً، تقيس جودة وتطور قطاع الاتصالات في دول العالم، كما حلت ضمن الدول الخمس الأولى في 30 مؤشر تنافسية عالمياً، بنهاية عام 2020.

ويعكس هذا الإنجاز، حرص القيادة الرشيدة في الدولة، لرفع جاهزية قطاع الاتصالات، لدخول التكنولوجيا الحديثة للدولة، خصوصاً تكنولوجيا الجيل الخامس.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً والثانية عالمياً في جودة وتطور الاتصالات

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز