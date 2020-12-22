«إن إم سي» تبيع «يوجين» بـ430 مليون يورو

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة إن إم سي للرعاية الصحية، عن إبرام اتفاقية لبيع مجموعة يوجين إلى فريزينيوس هيليوس بقيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ 430 مليون يورو بعد عملية تنافسية للغاية، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021.

ويمثل بيع مجموعة يوجين، التي تتكون من شركتي لوارميا وبوسطن للتلقيح الاصطناعي، خطوة متقدمة وإيجابية للمجموعة، كما يُظهر مستوى الاهتمام بعملية البيع جودة الأصول والقوة المتنامية للأعمال الأساسية للشركة.

في أغسطس 2020، أقرت إن إم سي خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تضمنت تركيزاً متجدداً على دفع النمو في الأسواق الأساسية في الشرق الأوسط. وتلتزم الشركة بالبحث عن مخارج بشروط تجارية من الأنشطة الدولية التي لا تعتبر أساسية لرؤيتها، في حين تعتبر هذه الصفقة إنجازاً استراتيجياً مهماً نحو استئناف خطة العمل.

وتعتبر لوارميا، التي تضم ما يصل إلى 40 عيادة وموقعاً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية، شركة عالمية في خدمات الإخصاب والتلقيح الاصطناعي، وتقوم بأكثر من 25،000 عملية سنوياً.

أما شركة بوسطن للتلقيح الاصطناعي، التي تضم ما يصل إلى 25 عيادة وموقعاً، هي شركة وطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بما يزيد على 10،000 عملية سنوياً. وعلى نطاق مشترك، حققت لوارميا وبوسطن للتلقيح الاصطناعي ما يقرب من 160 مليون يورو من الإيرادات في عام 2019.

عملية تنافسية

وقال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية: «كانت عملية البيع تنافسية للغاية، وهذا دليل على قوة يوجين وفي وقت سابق اتخذنا قراراً استراتيجياً لتركيز مواردنا على أصولنا الأساسية في الشرق الأوسط وكان هذا هو المحرك الرئيسي وراء قرار بيع مجموعة يوجين».

وقال ريتشارد فليمنج، العضو المنتدب لشركة ألفاريز أند مارسال والمدير المشترك لشركة إن إم سي: «تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة أخرى نحو إعادة الهيكلة الناجحة لشركة إن إم سي. نحن متفائلون بمستقبل إن إم سي مع اقترابنا من عام 2021».

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