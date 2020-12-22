«إن إم سي» تبيع مجموعة «يوجين»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية عن إبرام اتفاقية لبيع مجموعة «يوجين» إلى «فريزينيوس هيليوس» بقيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ 430 مليون يورو، بعد عملية تنافسية للغاية. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول 2021. تأتي الصفقة خطوة مهمة أخرى نحو إعادة الهيكلة الناجحة لشركة «إن إم سي».

ويمثل بيع «يوجين»، التي تتكون من شركتي «لوارميا» و«بوسطن» للتلقيح الاصطناعي، خطوة متقدمة وإيجابية للمجموعة، كما يُظهر مستوى الاهتمام بعملية البيع جودة الأصول والقوة المتنامية للأعمال الأساسية لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية.

وقال ريتشارد فليمنج، العضو المنتدب لشركة «ألفاريز آند مارسال» والمدير المشترك لشركة «إن إم سي»: تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة أخرى نحو إعادة الهيكلة الناجحة لشركة «إن إم سي»، حيث إن «يوجين» هي شركة عالية ذات خدمات مطلوبة وعالية الجودة، كما تتميز بفريق إداري متمرس، ورؤية عملية قوية، ويسعدنا توصلنا إلى هذا الاتفاق بشأن بيعها، كما أن لشركة «إن إم سي» أداءً عملياً ومالياً يدفعها للاستمرار في كونها مشغلاً رئيسياً في سوق الرعاية الصحية في الإمارات. نحن متفائلون بمستقبل «إن إم سي» مع اقترابنا من 2021.

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