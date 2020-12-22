699 منشأة أعمال في حتا

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دبي، أن عدد منشآت الأعمال التي تتخذ من حتا مقراً لها يصل إلى 699 منشأة، وذلك بحسب أعداد الرخص الفاعلة كما في ديسمبر الجاري.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أشار وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، إلى أن عدد الرخص الجديدة الصادرة العام الجاري لمنشآت الأعمال في حتا بلغ 65 رخصة منها 27 رخصة في الأنشطة التجارية و38 رخصة في الأنشطة المهنية مقارنة بـ 53 رخصة صدرت العام الماضي، بنمو 22.6 %.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من منشآت الأعمال في حتا تعمل في الأنشطة التجارية بواقع 456 منشأة، فيما تعمل 229 منشأة في الأنشطة المهنية، بالإضافة إلى 10 منشآت صناعية و4 سياحية، فيما تضم حتا 56 مطعماً ومقهى منها 37 مطعماً و19 مقهى.

وأوضح أن أبرز الأنشطة الفرعية للمنشآت تتمثل في «أعمال الأصباغ والدهانات» التي تتخصص بها 72 منشأة، بالإضافة إلى 64 منشأة عاملة في أعمال النجارة وتركيب الأرضيات، و62 منشأة في أعمال تبليط الأرضيات والحوائط وتعمل 59 منشأة في تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء.

وأوضح أن النسبة الأكبر من الأشكال القانونية لمنشآت الأعمال تتمثل في المؤسسات الفردية، حيث تضم 385 منشأة فردية، إضافة إلى 253 منشأة مصنفة كشركة ذات مسؤولية محدودة و21 منشأة مرخصة كشركة أعمال مدنية.

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