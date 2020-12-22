«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف بحري بـ ١.٥ مليار درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3» في أبوظبي، مع تحالف تقوده شركة «إيني أبوظبي بي. في»، المملوكة بالكامل لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة «PTTEP» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملوكة بالكامل لشركة «PTTEP» التايلاندية.

وبموجب شروط الاتفاقية، تقوم «إيني» بإدارة مرحلة استكشاف الامتياز، كما تحصل «PTTEP» و«إيني» مجتمعتين، على حصة 100 % في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر الشركتان ما يصل إلى 1.51 مليار درهم في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3».

وفي حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل «إيني» و«PTTEP»، على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 % في مرحلة الإنتاج، التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء الاستكشاف.

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