الإمارات الثانية عالمياً في جودة الاتصالات

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت الإمارات عام 2020 بتحقيق الريادة العالمية في جودة وتطور قطاع الاتصالات، حيث حافظت الدولة على المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً للعام الثاني على التوالي في محور «استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» الذي يقيس كفاءة وتطور قطاع الاتصالات في دول العالم ضمن تقرير التنافسية العالمي، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية: النتائج تؤكد أهمية قطاع الاتصالات في التفكير الاستراتيجي، انطلاقاً من أن الريادة في قطاع الاتصالات تمهّد الطريق للتميز والريادة في كافة القطاعات الحيوية المختلفة، وهي تعني تمكين التحول الرقمي لتقديم الخدمات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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