بدء تسليم وحدات «قلب أوروبا» يرفع أسعار عقاراتها

المصدر: دبي - البيان

كشف مطورو مشروع «قلب أوروبا»، المقام قبالة ساحل دبي، والذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار، عن ارتفاع استراتيجي في أسعار عقاراتهم التي تظهر على السطح بمعدل متسارع، لتضاهي العقارات الأخرى ذات المستوى العالمي.

واجتذب التطوير المتميز على ست جزر، والتي تشكل جزءاً من جزيرة العالم، دبي، مستثمرين من كافة أرجاء العالم. ومع تسليم أول ألفي وحدة سكنية وضيافة إلى مالكيها هذا الشهر قبل التخصيص الفردي، أعلنت مجموعة كلايندسنت المطورة للعقارات الرئيسية عن زيادة أسعار باقتها من الفيلات والقصور والفيلات العائمة والوحدات السكنية 4 أضعاف.

وقد جعل ذلك المشروع المتميز أقرب إلى المستوى ذاته الذي تتمتع به أكثر مراكز العقارات الجذابة وصاحبة الاستقطاب الفائق على مستوى العالم مثل موناكو ولندن وموسكو وجنيف وفيينا وباريس، حيث يمكن أن تتراوح أسعار العقارات الرئيسية بين 59,000 درهم و235,000 درهم للمتر المربع. وتم تحديد أسعار «قلب أوروبا» سابقاً بالدرهم الإماراتي وبخصم مقارنة بنظيراتها الدولية، وتظل هذه الأرقام كما هي، ولكن سيتم تحديدها الآن بعملة اليورو.

قيمة متزايدة

وقال جوزيف كلايندسنت، رئيس مجموعة المطورين الرئيسيين مجموعة كلايندسنت، إن هذه الخطوة تُطبق بشكل صحيح قيماً متزايدة على العقارات داخل مشروع يتميز بالابتكار والتفرد والاستدامة بالإضافة إلى الرفاهية.

ويقول كلايندسنت: «تمثل زيادة أسعارنا، على وجه التحديد 4,4 مرات، نقطة تحول لمستثمرينا الحاليين مع دخولنا إلى مرحلة جديدة في التطوير. لقد كان أداء قلب أوروبا جيداً للغاية عبر قطاعي الإقامة والضيافة الثاني في السنوات الخمس الماضية؛ ونستعد لتسليم مرحلتنا الأولى، وجميع الجزر الآن قيد الإنشاء».

تميز

وقال كلايندسنت عن الزيادة التي تؤكد تمّيز مشروعه وإمكانياته: «هذه أكبر قفزة في أسعار العقارات على مستوى مدينة معينة، وربما هي الوحيدة في العالم التي ترتفع فيها أسعار العقارات على الرغم من الوباء».

بالنسبة لمالكي العقارات في مشروع «قلب أوروبا»، فإن هذا يعني أنه يمكنهم تحقيق ربح بنسبة 400 % تقريباً عند بيع عقاراتهم إلى مستثمرين جدد.

مشروع طموح

يشهد المستثمرون المحتملون حصولهم على النتائج الملموسة لهذا المشروع الطموح الذي يحتل العناوين الرئيسية، يعتقد كلايندسنت أنهم سيكونون على استعداد لدفع مستويات الأسعار التي سبق اختبارها في وجهات عالمية رئيسية أخرى.

وتؤكد البيانات الأخيرة أن العقارات الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة لا تزال يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية لدى مقارنتها بقطاعات العقارات المماثلة في المدن الدولية الرئيسية، بما في ذلك المدن الأوروبية مثل موناكو ولندن وباريس وكذلك نيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ.

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