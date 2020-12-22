2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 172 مبايعة بقيمة 251.57 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 75.85 مليون درهم و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 175.71 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.83 مليار درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 1.77 مليار درهم، و47 رهن فلل وشقق بقيمة 62.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بمليار درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 271 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 38.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بـ 17 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز