فندق بدبي يعرض ليلة رأس السنة بـ 8.8 ملايين درهم

المصدر: دبي – البيان

يقدم فندق «مي هوتيل» في دبي، باقة فندقية غير مسبوقة من المتوقع أن تكون الأغلى على مستوى العالم، وذلك في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تصل تكلفتها إلى نحو 8.8 ملايين درهم.

ويقدم الفندق الذي افتتح أبوابه الشهر الماضي، باقة تشمل إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في جناح فاخر بالفندق الواقع في مبنى «ذا أوبس» التابع لشركة أمنيات العقارية في منطقة الخليج التجاري. وكان الفندق الأول والأخير الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

كما تضم الباقة سيارة «بوجاتي فيرون حراند سبورت رود ستار» الجديدة، وهي أسرع وأقوى سيارة رودستر في تاريخ بوجاتي وساعة يد بوغاتي شيرون توربيون التابعة لشركة جاكوب وشركاه، حيث يمكن الاحتفاظ بكل من السيارة والساعة.

وتضم الباقة الغرفة والإقامة الكاملة لما يصل إلى 8 أشخاص من 31 ديسمبر 2020 حتى 3 يناير 2021.

ويبدأ تسجيل الوصول إلى الفندق، في الساعة 3 مساءً يوم 31 ديسمبر حتى تسجيل المغادرة في 3 يناير الساعة 12 ظهرًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها فندق في دبي باقات ليلة رأس السنة باهظة الثمن. ففي عام 2018، قدم فندق «وايت دبي» للضيوف طاولة مقابل 50 ألف درهم.

بينما في عام 2017، قدم فندق «شانغريلا دبي» على شارع الشيخ زايد عرضاً خاصاً للألعاب النارية من سطحه مقابل 100 ألف درهم. لكن حتى الآن، تعد الحزمة التي تبلغ قيمتها 8،8 ملايين درهم هي الأولى من نوعها.

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