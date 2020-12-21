"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى السعودية والكويت وعُمان

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، عن تعليق رحلاتها ومن إلى المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: "إثر قيام السلطات في السعودية والكويت وسلطنة عمان بإغلاق حدودها، ستعلق الناقلة رحلاتها من وإلى المملكة من 21- 27 ديسمبر الجاري, وإلى كل من سلطنة عمان والكويت من 22- 28 ديسمبر".

وأضاف: "نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من عملائنا الكرام المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال طيران الإمارات للاطلاع على خيارات إعادة الحجز".

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