"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى السعودية والكويت وعُمان
أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، عن تعليق رحلاتها ومن إلى المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان.
وقال متحدث باسم طيران الإمارات: "إثر قيام السلطات في السعودية والكويت وسلطنة عمان بإغلاق حدودها، ستعلق الناقلة رحلاتها من وإلى المملكة من 21- 27 ديسمبر الجاري, وإلى كل من سلطنة عمان والكويت من 22- 28 ديسمبر".
وأضاف: "نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من عملائنا الكرام المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال طيران الإمارات للاطلاع على خيارات إعادة الحجز".
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