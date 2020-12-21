«مالية الشارقة» تبحث المستجدات في الملتقى الثالث

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي الثالث لعام 2020 افتراضياً للدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة، بمشاركة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الشؤون المالية من الجهات والدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» بهدف تعزيز التواصل ومتابعة المستجدات المالية بشكل عام، ولضمان وصول وانسياب المعلومات وإدارة العمل المالي بشكل منهجي للجهات الحكومية.

وتم في الملتقى مناقشة العديد من المحاور المهمة ومنها المستجدات والتحديثات الخاصة بنظام تحصيل ومتطلبات الحساب الختامي وعمليات الإهلاك والجرد السنوي وتصنيف الأصول حسب البنود وتفعيل المشتريات الحكومية مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، وضريبة القيمة المضافة وغيرها من المواضيع التي أثرت الملتقى الذي تحدث فيه مختصون من دائرة المالية المركزية ومن بينهم حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار، بالإضافة إلى ميرة بن هدة السويدي، وفاطمة عاشور، ومدحت محمد، وأحمد الكندي والدكتور فلاح الحسيني.

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «إن دائرة المالية المركزية بالشارقة تحرص على تنظيم هذه الملتقيات التي تستهدف تحديث آليات العمل وطرق التواصل وتنفيذ خطط تطوير الأداء المالي في الإمارة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي من خلال تبني أحدث الأساليب والتقنيات والممارسات العالمية المعتمدة في أنظمة العمل المالي الحكومي تماشياً مع استراتيجية الدائرة».

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