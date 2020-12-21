«شجرة أمنيات» تحتفي بأمنيات زوار «عروض أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «عروض أبوظبي»، الحملة الخاصة بقطاع التجزئة في أبوظبي، والتي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن شجرة أمنيات تفاعلية عملاقة، أذهلت المتسوقين في ياس مول، ضمن إطار فعاليات النسخة الافتتاحية من موسم أبوظبي للتسوق، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد هذا العام.

وتشكل شجرة الأمنيات التفاعلية، وجهة جديدة من الوجهات التي تجتذب الزوار، خلال حملة عروض أبوظبي لموسم الشتاء، والتي تقدم على مدى تسعة أسابيع عروض تسوق في جميع أنحاء المدينة، وتشكيلة من المنتجات المتوافرة فقط في أبوظبي، وجوائز مذهلة مع عرض تسوق واربح، بالشراكة مع Visa والاتحاد للطيران، إلى جانب العديد من تجارب التسوق الرائعة.

وتتيح شجرة الأمنيات الاحتفالية التي ستزين ياس مول لغاية 31 ديسمبر الجاري للمتسوقين، فرصة الفوز بهدايا يومية عند اختيار أمنية من بين 20 خياراً باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR. وتتنوع الجوائز بين رحلتي ذهاب وإياب لشخصين على متن خطوط الاتحاد للطيران، وأميال ضيف الاتحاد، وأزياء شتوية أنيقة، وجلسات مكياج وعناية، وأحدث الأجهزة والألعاب والتجارب وغيرها.

وستظهر خيارات الهدايا التي حددها المتسوقون على شجرة الأمنيات المبتكرة، عبر شاشة LED عملاقة، من خلال عروض جذابة، ترافقها رسومات غرافيكية ومتحركة مستوحاة من الموسم الاحتفالي. وسيحصل الزوّار على جوائز مميزة يومياً.

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