مقيم في مدينة دبي المستدامة يعتمد على الطعام المنتج محلياً لمدة عام

المصدر: دبي- البيان

تعهّد فيل دان، الكندي المتخصص في هندسة الحدائق، وأحد سكان المدينة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام بالكامل في الشرق الأوسط، بالاعتماد بشكل تام على الموارد الغذائية المنتجة ضمن المدينة المستدامة لمدة عام كامل.

وجاءت فكرة هذه المبادرة إلى ذهن فيل، أثناء فترة الإغلاق الوقائي، التي سلطت الضوء على أهمية الاستدامة والأمن الغذائي، أكثر من أي وقت مضى. وتقوم مبادرة فيل على الاعتماد بشكل تام، على ما تنتجه المساحات الزراعية المتوفرة في المدينة المستدامة على مدار عام بكامله، بمساعدة باقي سكان المدينة المستدامة ودعمهم.

ولضمان نجاح هذه المبادرة في تسليط الضوء على قدرة المجتمعات المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، سيلتزم فيل خلال هذه المبادرة، بمجموعة من القواعد الأساسية، حيث سيقوم بزراعة الخضار والفواكه، مثل البصل والبطاطس الحلوة والخيار والطماطم والنباتات المتنوعة، في أحواض الزراعة المتوفرة في مختلف حدائق المدينة المستدامة. كما سيحصل على البيض من الدجاج الذي يعيش في المنطقة الريفية في المدينة، وعلى السمك من مزرعة الأسماك الصغيرة، التي تقع في واحدة من القباب الحيوية. أما العناصر المتبقية التي يحتاجها فيل لاستكمال المكونات الغذائية الضرورية للحياة، مثل الحبوب والأرز ومصادر البروتين والزيوت، فسيحصل عليها من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري. ولتحقيق ذلك، سيعمل فيل على تحويل قطع الخشب غير المستخدمة من بقايا مواقع البناء في المدينة المستدامة، إلى أدوات زراعية بسيطة، يقايضها مع جيرانه، مقابل الحصول على هذه المواد الغذائية الضرورية.

وقال صاحب المبادرة، فيل دان: «تجمع مبادرة الحياة المستدامة، بين التحدي الشخصي، والالتزام باستكشاف المفاهيم الرئيسة للأمن الغذائي، خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. وهدفي هو تعزيز وعي السكان بمسائل الاستدامة الغذائية، وتشجيعهم على ابتكار وسائل جديدة للتعامل معها. ويقدم هذا المشروع فرصة مثالية لاستكشاف تأثير الاستدامة الغذائية وبرامج الزراعة، على تعزيز الروابط الاجتماعية بين السكان. أعتقد أن المدينة المستدامة توفر بيئة مثالية لإنتاج الغذاء، ولخلق هذه الروابط الاجتماعية، ما يجعل هذا التحدي ممكناً بالنسبة لي».

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