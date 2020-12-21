دبي فستيفال سيتي تحتفل بموسم الأعياد بعروض استثنائية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي فستيفال سيتي، الوجهة العصرية المتكاملة والتابعة لمجموعة الفطيم العقارية، عن مجموعةٍ واسعة من العروض المميزة خلال موسم الأعياد، تشمل عروضاً خاصة على الفنادق والمتاجر والمساحات السكنية، لتتيح لضيوفها الاستمتاع ببهجة الأعياد والتسوق والإقامة دون الحاجة للسفر بعيداً.

وسيحصل العملاء الذين يشترون شققاً مؤلفة من ثلاث غرف نوم في مجمّع مرسى بلازا على بطاقة «هديتي» من الفطيم مع رصيد 25 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى اشتراك عائلي مجاني لمدة شهر في نادي العريش. أمّا العملاء الذين يستأجرون شققاً في مجمّع مرسى بلازا أو البادية فيحصلون على بطاقة «هديتي» من الفطيم مع رصيد يصل إلى 5 آلاف درهم إماراتي، بالإضافة إلى خصم بنسبة 30% على الاشتراك السنوي في نادي العريش.

موسم الأعياد

كشف دبي فستيفال سيتي مول عن تقديم تجربةٍ متميزة ضمن منطقة فستيفال باي للعام الثالث على التوالي بمناسبة موسم الأعياد، حيث تبرز وجهة الترفيه والتسوق المتكاملة كمحطةٍ مثاليةٍ للاستمتاع بالموسم السعيد وقضاء أوقات ترفيهية مميزة، بانتظار مفاجآت أكبر العروض الاحتفالية المجانية وأكثرها سحراً في مكان واحد.

وستستوحي التجربة نشاطاتها من موسم الأعياد، لتتيح للزوار فرصة تمضية لحظات مفعمة ببهجة العيد وتسجيل ذكريات لا تنسى. وتستمر تجربة الأعياد باستقبال الضيوف حتى 29 ديسمبر، من الساعة 4 عصراً حتى 10 ليلاً، من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 4 عصراً حتى 11 ليلاً من الخميس إلى السبت. وتضم أبرز عروضها المتاهة الاحتفالية ووادي الدب القطبي وفعاليات الغناء والعروض المباشرة وورش عمل لتزيين الكوكيز واللعب بالسلايم، والركن المخصص لرجل العيد الذي لا تكتمل التجربة بدونه.

ويعد شهر ديسمبر من أجمل الأوقات للإقامة في فندق إنتركونتيننتال في فستيفال سيتي بدبي، مع باقاتٍ عائلية تبدأ بسعر 499 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة، تشتمل على جناح مخصص من تويز آر أص ومجهّز بالألعاب والمواد التعليمية الموجهة للرضع والأطفال. ويمكن للعائلات الاستمتاع بهدايا العيد وترقية غرفهم إلى جناح مجاناً، بالإضافة إلى فطور مجاني. كما سيتلقى الضيوف قسيمة شرائية لإنفاقها في دبي فستيفال سيتي مول مع خصم بنسبة 30% على عروض تناول الطعام.

ويمكن للضيوف الاستمتاع باحتفالات الأعياد مع الأحبة مع تجربة طعام فريدة من أشهى الأطباق الفرنسية الأصيلة التي تحمل توقيع الشيف الحائز على نجمة ميشلان بيير جاجنير.

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