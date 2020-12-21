منتدى عجمان للإعلام الرقمي يستضيف مؤتمر الشبكة العربية للتواصل 2021

المصدر: عجمان - وام

أعلنت مدينة عجمان الإعلامية الحرة، عن استضافة منتدى عجمان للإعلام الرقمي، في دورته الثانية، خلال الربع الأخير من العام القادم، ملتقى الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة الثالث، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة من مختلف الشخصيات العامة على المستويين العربي والعالمي.

وأكد محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، حرص المدينة على تعزيز الدور العربي في دعم العلاقات العامة والإعلام، بما يتواكب مع المستجدات التكنولوجية العالمية الحديثة، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

وقال الهاشمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن الاستضافة جرى الاتفاق عليها عقب زيارة قام بها إلى مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة، مؤخراً، مؤكداً أن منتدي عجمان للإعلام الرقمي، سيبذل قصارى جهده لإنجاح ملتقى الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، بما يتواكب مع المستجدات العالمية، وأنه سيتم توفير كافة الإمكانات، خاصة لارتباط دور الإعلام الرقمي بعلاقة قوية مع دور العلاقات العامة.

وكان سعادة المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، والوفد المرافق له، قد التقى خلال زيارته للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، وناقش وفد المدينة، خلال اللقاء، سبل ترسيخ التعاون الاستراتيجي القائم بين الطرفين، وزيادة آفاق التعاون الاستراتيجي والشراكة بينهما، عبر تنفيذ خطة عمل مشتركة خلال الفترة القادمة، في مجال التواصل والعلاقات العامة والإعلام، وخاصة تأهيل المتخصصين والممارسين العرب في المجالات المذكورة.

من ناحيته، ثمّن سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، دور دولة الإمارات العربية داخل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، باعتبارها عضواً شريكاً في المنظمة، يعمل على إنجاح المبادرات المختلفة، مؤكداً على أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وضع خطة كاملة، بالتعاون مع مدينة عجمان الإعلامية الحرة لإقامة الملتقى.

وقال مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قامت ببذل مجهودات لإطلاق الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، وظهورها على أرض الواقع، وأن ما يتم حالياً، بالتعاون مع مدينة عجمان، هو ترجمة حقيقية لبدء أعمال الشبكة، ووضع عدد من المبادرات والشراكات مع مختلف منظمات العمل بالوطن العربي.

وجدير بالذكر، أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة، كانت قد وقّعت في ديسمبر من العام الماضي، اتفاقية تعاون مشترك مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وضعت أسس دور مدينة عجمان، كنقطة اتصال للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما اشتملت اتفاقية التعاون على توفير مدينة عجمان الإعلامية الحرة، لمكتب للاتصال والمعلومات عن الشبكة العربية في إمارة عجمان، للترويج والتسويق لأنشطة الشبكة، بالتنسيق مع المقر الرئيس بالقاهرة، للعمل على توفير المعلومات اللازمة عن الشبكة، واستقطاب العضويات الفردية والمؤسسية، والجمعيات المهنية، والرعايات الشرفية والمادية للشبكة، داخل دولة الإمارات.

كما وضعت خطة إشراف مدينة عجمان على تسيير أعمال نقطة الاتصال، واستضافة المدينة بعض الأنشطة الخاصة بالشبكة، خلال عام 2021، بالاتفاق مع المنظمة.

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