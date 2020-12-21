الفطيم دي سي للطيران توفر للركاب فحص كوفيد 19 السريع

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الفطيم دي سي للطيران، أن العملاء الذين يصلون إلى قاعدة العمليات الثابتة الفاخرة، التي تقع في منطقة دبي الجنوب، سيحصلون الآن على المزيد من الراحة والخصوصية، بإتاحة الفرصة لهم لإجراء فحص «بي سي آر» السريع، في الصالة المخصصة لكبار الشخصيات.

وكانت الفطيم دي سي للطيران، قد عقدت اتفاقية شراكة مع الفطيم هيلث هب، المزود لحلول الرعاية الصحية المتكاملة، لتقديم هذه الخدمة الحصرية الأولى في قاعدة العمليات الثابتة في دولة الإمارات.

يتم توفير الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد 19 عند الطلب، وذلك في الصالة المخصصة لكبار الشخصيات، بما يضمن الخصوصية الكاملة، ومستويات رفيعة من الراحة والرفاهية للمسافرين الذين يصلون إلى الإمارات. أما بالنسبة لنتائج الفحص، فيمكن الحصول عليها خلال 6-12 ساعة، مقابل رسوم قدرها 150 دولاراً (550 درهماً).

كما تقدم الفطيم دي سي للطيران للعملاء، خدمة إجراء الفحوصات العادية المجانية، مع إمكانية الحصول على النتائج في غضون 36-48 ساعة. وتعتبر هذه الفحوصات إلزامية للمسافرين القادمين من دول معينة، وذلك وفقاً لأحدث التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية المختصة في دولة الإمارات.

وقال هولغر أوسثيمير المدير التنفيذي لشركة الفطيم دي سي للطيران: «في بداية انتشار الوباء، أكدنا لعملائنا الكرام، حرصنا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للمخاطر الناتجة عن الفيروس، والحد من انتشاره. إن المحافظة على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا، تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا، وقد اتخذنا الخطوات الضرورية لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً، تضمن استمرارنا في تقديم أعلى مستويات الخدمة التي اعتاد عليها العملاء».

وأضاف: «يسرنا تقديم المزيد من الخدمات التي تتيح الراحة والخصوصية الكاملة لعملائنا من كبار الشخصيات، بتوفير فحص الكشف عن فيروس كوفيد 19 في نفس الموقع، وذلك من خلال اتفاقية الشراكة التي أبرمناها مع هيلث هب. نحن نبحث باستمرار عن أفضل الطرق وأكثرها كفاءة، لتعزيز التجربة المقدمة لعملائنا. إن هذه الخدمة تشتمل على مزايا تحافظ على صحة العملاء وسلامتهم، كما توفر لهم الطمأنينة وراحة البال التامة».

من جانبه، أكد حيدر اليوسف المدير العام لشركة الفطيم للصحة: «منذ تأسيس الفطيم للصحة، اعتمدنا آلية عمل تقوم على الأسلوب الاستباقي الفعال في التعاون مع الهيئات الحكومية المختصة، بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تتوافق مع الإرشادات والتوجيهات العالمية. يسعدنا عقد هذه الشراكة مع الفطيم دي سي للطيران، لتزويد العملاء من كبار الشخصيات بفحص «بي سي آر»، وتمكينهم من الحصول على نتائج الفحص في غضون 6 إلى 12 ساعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز