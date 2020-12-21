الاتحاد للطيران تكرّم وكالات بن حم والأمان للسفر والسياحة لتحقيقها أعلى مبيعات

المصدر: أبوظبي- البيان

كرّمت شركة الاتحاد للطيران، الشيخ مسلم بن حـم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، بمناسبة تحقيق وكالات بن حـم والأمان للسفر والسياحة، أعلى معدلات مبيعات على مستوى إمارة أبوظبي، وإسهاماتها المستمرة، ودعمها المتواصل لمسيرة الشركة وعملياتها، على مدى العام الماضي والجاري 2019 -2020.

وسلم حسام ويس مدير عام المبيعات بشركة الاتحاد للطيران، الشيخ مسلم بن حـم العامري درع الشركة، بحضور نبيل الصايغ مدير عام وكالات بن حـم والأمان للسفر والسياحة، ولمى ميساوي رئيسة قسم المبيعات في وكالة بن حم للسفريات.

وبهذه المناسبة، تقدم حسام ويس مدير عام المبيعات بشركة الاتحاد للطيران، بالشكر والتقدير لوكالات بن حـم والأمان للسفر والسياحة، على عملها الجاد، وتفانيها خلال العام الماضي والجاري، وهو ما يتيح التعاون لمصلحة الجميع، وبدء مرحلة جديدة من التميز خلال عام 2021.

يذكر أن وكالات بن حم للسفر تأسست عام 1979، كما اكتسبت مجموعة بن حم للسفر، والمكونة من (بن حم للسفر والسياحة وسالم للسفريات والأمان للسفر والسياحة والعين إكسبراس...)، خلال 40 عاماً، خبرة واسعة في مجال السفر، وساهمت في تطوير السياحة الداخلية والخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على جوائز عدة من شركات الطيران، وخاصة الشركات الوطنية، طيران الاتحاد وطيران الإمارات، وكذلك حصلت على شهادات تقدير من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوجد مكاتب للوكالة داخل مبانيها، ومنها وزارة شؤون الرئاسة، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، جمعية الهلال الأحمر الإماراتية، دائرة النقل، دائرة الطاقة، شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، العيادات الخارجية، شركة مبادلة (مصدر)، مجلس أبوظبي للإعلام، مستشفى توام ومستشفى المفرق، مستشفى الرحبة، شركة إمداد.

لدى وكالات بن حم قسم خاص للعطلات، يعمل على ترويج السياحة الداخلية والخارجية لعملائها، ويقوم بتوفير البرامج السياحية داخل وخارج الدولة، بما في ذلك برامج العمرة وزيارة الأراضي المقدسة، برامج شهر العسل، برامج الرحلات العائلية، ويقدم القسم خدمة إصدار التأشيرات عبر سفارات الدول المختلفة، وإصدار التأشيرات السياحية للقادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل قسم العطلات بنظام حجز آلي، يوفر أقل الأسعار المتاحة في فنادق الدولة والفنادق العالمية، وشركات تأجير السيارات، حجوزات القطارات، شركات البواخر السياحية.

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