«أنتوراج» تدعم فريق إدارتها بمدير تنفيذي لعملياتها في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وكالة أنتوراج للتسويق وإدارة الفعاليات، عن تعيين فيليب بيرثيلوت بمنصب مدير تنفيذي لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي ذلك ضمن إطار رؤية الشركة المتمثلة في تقديم منظومة بيئية متكاملة لأفضل الحلول التسويقية معتمدةً أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتمتع بيرثيلوت بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من 20 عاماً على الصعيدين العالمي والمحلي، فقد شغل مناصب هامة في باريس ولندن وسان فرانسيسكو من خلال عمله في أشهر وكالات الإعلان والتسويق العالمية. قبل انضمامه إلى أنتوراج كان يتولى منصب المدير التنفيذي في «Ogilvy»، حيث قاد عملية التحول فيها لتتبنى نموذجاً موحدًا ومتكاملاً لحشد كافة الإمكانات تحت قيادة واحدة.

وفي هذه المناسبة، قال محمد تيّم، المؤسس والرئيس التنفيذي لــــ أنتوراج: «تشهد أنتوراج تحولاً كبيراً في عملياتها وتواكب التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية باستمرار، وهذا يندرج تحت رؤيتنا المتمثلة في جعل أنتوراج الأولى في منطقة الشرق الأوسط، لنقدم أفضل الخدمات التسويقية الحديثة لعملائنا لكي نساعدهم على تطوير أعمالهم وتنفيذ وإنجاح استراتيجياتهم حسب الطريقة المخطط لها. ويأتي تعيين فيليب بيرثيلوت بمنصب المدير التنفيذي لـ أنتوراج خطوة مهمة لتعزيز خططنا نحو مستقبل حافل بالإمكانات».

من جهته، قال فيليب بيرثيلوت، المدير التنفيذي لـ أنتوراج: «إن التغيير سمة ملازمة وهامة لقطاع الأعمال، ويتعين على الشركات أن تواكب التغيرات الحديثة لتتمكن من تطوير برامجها واستراتيجياتها وفقاً لذلك، وهذا أهم ما يميز أنتوراج عن غيرها، إذ إنها تتبنى وتقود التغيير بشكل سريع لتتوسع في خدماتها ونطاق أعمالها لفهم وتلبية مختلف متطلبات عملائها لتكون ركيزة أساسية من ركائز نجاحهم، وهذا ما سنحققه في أنتوراج خلال الفترة المقبلة».

من الجدير بالذكر أن أنتوراج نالت ثقة عدد كبير من العملاء على مستوى الشرق الأوسط من خلال تنظيم وتنفيذ العديد من المؤتمرات والمعارض بالاعتماد على أحدث الابتكارات التكنولوجية والخطط التسويقية الرقمية المرتكزة على التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز