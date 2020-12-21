لوتاه لتطوير العقارات تحصد جائزة «أفضل شركة مُوظّفة في الخليج»

المصدر: دبي- البيان

حصدت لوتاه لتطوير العقارات، وهي إحدى أبرز مطوري العقارات في المنطقة، جائزة «أفضل شركة مُوظّفة في الخليج» وذلك من قِبل جوائز الشرق الأوسط للقيادة في مجال الموارد البشرية.

ويتم تنظيم جوائز الشرق الأوسط للقيادة في مجال الموارد البشرية من قِبل المؤتمر العالمي لتنمية الموارد البشرية، وهو جهة مرموقة غير هادفة للربح تُكرّم الشركات رفيعة المستوى تقديراً لجهودها ومساعيها المستمرة لدعم وتنمية رأس المال البشري.

يقع المؤتمر في مجلس التعاون الخليجي ويسعى إلى خلق ثقافة ثقة عالية من خلال تزويد المهنيين والمواهب بفرص كبيرة للنمو، وبالتالي المساهمة في دعم المنطقة على تحقيق مزيد من التقدم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال صالح عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: «فخورون بحصولنا على هذه الجائزة التي تعزز مكانتنا الرائدة كشركة مرغوبة للعمل فيها، ذلك أننا نتبع أفضل ممارسات العمل الدولية ونشرك موظفينا في برامج تحسين مهاراتهم وخبراتهم لإثبات نموهم المهني في المستقبل. لطالما حرصنا على تعزيز تجربة الموظفين من خلال توفير بيئة مواتية تساعدهم على أن يصبحوا رواد صناعة التطوير العقاري».

من جانبه، قال راسل أوين، مدير العمليات في شركة لوتاه لتطوير العقارات: «سعيدون بحصولنا على هذه الجائزة والتي تسلط الضوء على جهودنا الرامية إلى توفير بيئة محفزة للعاملين في الشركة لتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم التنافسية في القطاع العقاري.

ونحن نؤمن بأهمية الاستثمار في المواهب والعنصر البشري لأنها تمثل المحرك الرئيسي لنمو عملياتنا. وبينما نواصل سعينا لتوفير أعلى مستويات المعيشة لعملائنا، فإننا ندرك أن وجود فريق عمل يتمتع بمهارات عالية في شركة لوتاه لتطوير العقارات يعد أمرًا حيويًا لتحقيق المزيد من النجاح».

وذكرت جوائز الشرق الأوسط للقيادة في مجال الموارد البشرية أن شركة لوتاه لتطوير العقارات قد حصلت على هذه الجائزة بفضل إداراتها الجيدة للمواهب، وإشراك موظفيها، بالإضافة إلى استراتيجيتها الفعالة والتي وفرت تجارب استثنائية للعاملين، الأمر الذي يساهم في تقدم ونمو الشركة.

كما تحتفل الجوائز أيضًا بالشركات التي تهيئ قادة الصناعة للمستقبل، وتعمل على خلق شراكات استراتيجية لإدارة المواهب والكفاءات، بما يتماشى مع رؤية المؤتمر العالمي لتنمية الموارد البشرية.

يُذكر أن شركة لوتاه لتطوير العقارات قد قامت في السنوات القليلة الماضية بتوسيع مشاريعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث استمرت في توفير بيئة عمل ديناميكية للمواهب الشابة لتعزز النمو المهني بشكل كبير. وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن إنجاز «ذا إيدج» بنسبة 100 في المائة، وهو أحدث مشروع سكني في إيوان ريزيدنسز في مجمع دبي للاستثمار.

كما أنها وضعت حجر الأساس في مشروع «إيوان ريتيل»، وهو مركز جديد للبيع بالتجزئة يقع أيضًا في مجمع دبي للاستثمار. كما تمتلك الشركة «ليفينج جاردن»، وهو أحدث مشاريعها في قرية جميرا الدائرية والذي يتيح للسكان أعلى مستويات المعيشة ويزودهم بمجموعة واسعة من وسائل الراحة.

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