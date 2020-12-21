"العربية للطيران" تعلق كافة رحلاتها إلى عُمان

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت العربية للطيران، اليوم الاثنين، عن تعليق كافة رحلاتها إلى سلطنة عُمان مؤقتاً وبشكل كامل تماشياً مع قرار السلطنة بتعليق حركة الطيران.

وأكدت الناقلة في إفادة لـ «البيان»، على التزامها بكافة القرارات والتعليمات الصادرة والتي تضمن سلامة الركاب والمسافرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت العربية للطيران قد علقت أيضاً في وقت سابق اليوم كافة رحلاتها إلى السعودية مؤقتاً وبشكل كامل وذلك حتى إشعار آخر تماشياً مع قرار المملكة بتعليق حركة الطيران.

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