سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج شركة بالمز الرياضية في منصة السوق الثاني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة بالمز الرياضية (شركة مساهمة خاصة) في منصة "السوق الثاني" تحت الرمز PALMS وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اعتبارًا من اليوم. وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 150 مليون درهم إماراتي، كما يبلغ عدد الأسهم 150 مليون سهماً بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ويمثل هذا الادراج الخامس في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2020.

وتعد شركة بالمز الرياضية إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها في الامارات العربية المتحدة. وتتخصص الشركة بالترويج للأنشطة الرياضية لمواطني دولة الإمارات وتعد الشركة المزود الرائد لبرامج التدريب الرياضي في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الجوجيتسو وفنون القتال المختلطة والرياضات القتالية. وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة 344.5 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.

وبهذه المناسبة، صرح السيد سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قائلاً :"نحن سعداء باختيار الشركة العالمية القابضة، إحدى كبرى الشركات في المنطقة، إدراج شركة بالمز الرياضية في السوق الثاني والذي يعتبر تأكيدً جديدا على استقرار السوق وموثوقيته ضمن كبريات شركات المنطقة ويؤكد مكانته كوجهة مفضلة للإدراج ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة، و ذلك من خلال إمتلاكه بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة."

و من جانبه، أفاد السيد فؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: "تأسست شركتنا لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو إلهام وتعزيز أسلوب حياة صحي من خلال فرص ترفيهية متنوعة وعالية الجودة. هذا الإعلان عن الادراج هو تعزيز لجميع الجهود التي تم استثمارها للوصول إلى النجاح الذي حققناه حتى الآن. منذ انشاء الشركة في عام 2010، شهدنا نموًا سريعًا لتصبح بالمز الرياضية أكبر شركة جوجيتسو في العالم. وتتماشى هذه الخطوة مع تطلعاتنا للنمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة مع المساهمة في تقدم الإمارة."

مع إدراج شركة بالمز الرياضية يرتفع عدد الشركات المدرجة في منصة السوق الثاني إلى 7 شركات ويرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 88 ورقة مالية. ويعد السوق الثاني جزءً من البنية التحتية القائمة في سوق

أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أسهم الشركات الخاصة. حيث يستطيع المستثمرون شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة بناءً على أساسيات مثل العرض والطلب والبيانات المالية وغيرها من البيانات الأخرى. وتجدر الاشارة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أول سوق في المنطقة يطلق منصة متخصصة لإدراج و تداول أسهم الشركات الخاصة.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق السوق الثاني في 25 نوفمبر 2014 لدعم النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الثاني بتاريخ 17 ديسمبر 2020 حوالي 11 مليار درهم اماراتي. ومنذ بداية العام وحتى 17 ديسمبر 2020 تضاعف حجم التداول ما يقارب 19 مرة حيث بلغت أحجام التداول 1.2 مليار سهم.

للاحتفال بالحدث، نظم السوق فعالية إدراج افتراضية والذي يمكنكم مشاهدة مقطع الفيديو الخاص به من خلال الضغط على الرابط التالي "https://youtu.be/ewzmPmu9r9A".

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