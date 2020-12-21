السعودية تسمح ببيع أسطوانات الغاز في المولات والأسواق

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة المدينة أن وزارة الشؤون البلدیة والقرویة في السعودية تقوم بوضع اللمسات الأخیرة لقرار یسمح بمكائن ذاتیة البیع مخصصة لأسطوانات الغاز، بحیث یتم بیع الأسطوانات ذاتیًا في «الھایبر ماركت»، و»المولات» دون أي تدخل بشري على مدار الـ24ساعة، ضمن مواقف السیارات.

كما سیتم السماح بتخصیص أقفاص بیع أسطوانات الغاز التي تقع ضمن مواقف سیارات الأسواق المركزیة أو المجمعات التجاریة .

ووضعت الوزارة ضوابط أبرزھا أن تكون المساحة المخصصة للمكینة 20 مترا مربعًا كحد أعلى، مع الالتزام بتطبیق متطلبات كود البناء السعودي مع تنفیذ جمیع الأعمال والمواد طبقاً للمواصفات القیاسیة المعتمدة، والالتزام باشتراطات لائحة شروط السلامة وسبل الحمایة الواجب توافرھا في محلات بیع وتخزین أسطوانات الغاز ووسائل نقلھا الصادرة عن الدفاع المدني.

أبرز الشروط

- الحصول على اعتماد الدفاع المدني لكافة أعمال التصمیم.

- یتم تصمیم محلات بیع أسطوانات الغاز من قبل مكاتب استشاریة مؤھلة

- یتم التنفیذ بواسطة مقاولین معتمدین من الھیئة السعودیة للمقاولین.

- لا یزید منسوب الأرضیة عن 30سم

- یلزم استخدام المواد غیر القابلة للاشتعال وذات مقاومة للحریق

- یلزم حمایة الأعمدة والعناصر الإنشائیة الرأسیة من خطر اصطدام السیارات

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