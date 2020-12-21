«الإمارات دبي الوطني ريت» توزع أرباحاً مؤقتة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت المحدودة، وهي صندوق ائتمان للاستثمارات العقارية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن موافقة محاكم مركز دبي المالي العالمي على خفض رأسمالها المقترح، وهو ما يسهل توزيع أرباحها المؤقتة على المساهمين.

وتبلغ الأرباح المؤقتة 0.0194 دولار لكل سهم أو 4,850,000 دولار وفقاً لمجلس الإدارة، وسيتم توزيعها من صافي دخل الإيجار المتولد خلال فترة الستة أشهر. وتمثل توزيعات الأرباح 80% من صافي الدخل الإيجاري المتكرر لاستيعاب احتياطي نقدي لمواجهة تقلبات السوق، بالإضافة إلى المشاريع الرأسمالية المخطط لها عبر المحفظة، بهدف تحسين إيرادات الإشغال والإيجارات في المستقبل.

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