عدنان كاظم رئيساً لـ«إعمار للتطوير» وعائشة بن بشر نائباً

المصدر: (دبي - البيان)

انتخب مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير، عدنان كاظم رئيساً لمجلس الإدارة، وعائشة بنت بطي بن بشر نائباً له.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة قرر أن يستمر محمد علي العبار، عضو مجلس إدارة تنفيذياً في الشركة، مضيفة أنه تقرر أن يتفرغ مؤسس إعمار محمد العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة.

وأوضحت أن القرار جاء بناء على طلب العبار وحرص المجلس على الامتثال بأحكام المادة رقم (7) (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/‏ر.م) لسنة 2020، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة. يشار إلى أن شركة إعمار للتطوير أعلنت في يونيو الماضي عن تعيين محمد العبار في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال بن ثنية نائباً له.

وأعلنت «إعمار العقارية»، مؤخراً تعيين العبار عضواً منتدباً لإدارة أمور الشركة التنفيذية، ويتولى ابن ثنية رئاسة مجلس الإدارة.

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