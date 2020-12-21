تيم كلارك: متفائل بالعام الجديد وتشغيل A380 في 2021

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أكد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أنه متفائل بعام 2021، متوقعاً تشغيل أسطول A380 بالكامل خلال العام الجديد. وأضاف في مقابلة مع «يورو نيوز» أن العمل جارٍ على قدم وساق في وضع الأسس وتنظيم الأمور لمحاولة إعادة تنشيط أسطول 380 في أسرع وقت ممكن بالتوازي، مع نمو الطلب آملاً أن تطير جميعها خلال العام المقبل.

وحول ما ذكره بعض مسؤولي شركات الطيران في العالم بأنه يتوجب على الركاب الدوليين أخذ اللقاح قبل التمكن من الصعود للطائرات، قال كلارك: « قرار بروتوكولات الحصول على اللقاح أمر لا يعود لمجتمع شركات الطيران، وإنما ستقرره الدول التي يسافر إليها المسافرون». وتابع: «سارعت الشركة إلى الاستفادة من إنشاء فقاعة السفر بين المملكة المتحدة والإمارات، حيث بتنا نشهد بالفعل زيادة كبيرة في الطلب».

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