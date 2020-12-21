«داماك» تبحث رفع مساهمتها في «ناين ألمز»

المصدر: (دبي - البيان)

وجه حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الدعوة لأعضاء المجلس لعقد اجتماع الأربعاء المقبل، لبحث صفقة استحواذ محتملة تتعلق برفع نسبة مساهمة الشركة الحالية في مشروع «ناين ألمز» في مدينة لندن.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي، إن المجلس سيناقش الصفقة، وينظر في تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل. وأكد الشركة أنه لا يوجد حتى تاريخه أي صفقات استحواذ أخرى تم تقديمها إلى مجلس الإدارة لغايات النظر والمناقشة.

وقفز سهم الشركة بمعدل 14.3% في مطلع تداولات أمس ليبلغ أعلى مستوى من ديسمبر 2018، قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 4.6% عن 1.60 درهم متصدراً قيم وأحجام التداولات في السوق. واقتنص السهم 26% من سيولة سوق دبي بما يعادل نحو 60 مليون درهم، و16% من أحجام التداول الإجمالية بنحو 16.9 مليون سهم.

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