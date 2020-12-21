إشغال قياسي لفنادق الإمارات في رأس السنة

المصدر: دبي، أبوظبي – رامي سميح وعمرو عادل

يشهد القطاع الفندقي في الدولة، نسب إشغالات مرتفعة بالتزامن مع فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، في ظل مساعي السياح والمقيمين للاستفادة من حزم العروض والفعاليات الترفيهية للاحتفال بالعام الجديد 2021.

وأكدت مصادر عاملة في القطاع الفندقي، لــ «البيان الاقتصادي»، أن نسب إشغال الغرف الفندقية في الدولة وصلت إلى 100% في المناطق المحيطة ببرج خليفة وفي المنتجعات الشاطئية بأبوظبي، فيما سجلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعاً بشكل ملحوظ خلال ديسمبر الجاري قياساً على أسعار الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء جائحة «كوفيد 19».

وأضافت المصادر أن جنسيات الزوار تتنوع بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الأخري، إضافة إلى المجموعات السياحية القادمة من المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية لقضاء بضعة أيام العطلة في دبي، للاستمتاع بالفعاليات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بالسنة الجديدة، إلى جانب العروض على الغرف والمطاعم.

حجوزات متزايدة

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، إن الحجوزات المتزايدة نهاية العام خلال فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة بلغت حتى الآن نحو 90%، متوقعاً أن تستمر نسب الزيادة التي تسجلها فنادق دبي حتى نهاية ديسمبر الجاري، استناداً إلى الحجوزات التي تلقتها من السوق الخارجية من دول الخليج، حيث يفضلون دبي لقضاء عطلة نهاية السنة، وأيضاً من كافة أنحاء العالم، وتحديداً من المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية.

وجهة آمنة

وقال وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا»، إن دبي باتت آمن وجهة سياحية حول العالم ومن المدن القليلة التي تباشر أنشطتها السياحية التي تمثل عامل جذب رئيسياً للزوار إلى جانب الفعاليات الدورية مثل مهرجان دبي للتسوق.

وأضاف العوا، أن بعض فنادق دبي سجلت منذ الآن مستويات إشغال كاملة خلال فترة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، خصوصاً في المناطق القريبة من برج خليفة والفنادق الشاطئية بدعم من السياحة الداخلية والزوار الدوليين الذين يرغبون في قضاء عطلات في دبي.

إشغال كامل

وقال حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»: إن فنادق دبي سجلت حركة نشطة للحجوزات خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى نحو 85%، ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات إشغال كاملة بنسبة 100% في حال استمرار هذه الحركة بالوتيرة نفسها خلال الأيام المقبلة.

تعافٍ سريع

وقال مصطفى صقر، المدير الإقليمي لفنادق ومنتجعات سانت ريجيس ومجموعة لاكشري كولكشن ديزرت آند سبا: نتوقع أن تشهد مجموعة فنادقنا إشغالات مرتفعة في احتفالات راس السنة الجديدة، موضحاً أن استراتيجية أبوظبي الطويلة المدى على عناصر الرفاهية والصحة خلال الجائحة كانت ناجحة، مشيراً إلى أن فندق سانت ريجيس أبوظبي، لا يزال يتلقى الكثير من الحجوزات الحكومية، بما في ذلك الوفود من رؤساء الدول.

اطمئنان الزوار

وأشار إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إلى أن فنادق العاصمة تشهد معدلات إشغال مرتفعة منذ بداية الشهر الجاري، ومن المتوقع تسجيل إشغالات كاملة خلال احتفالات رأس السنة في ظل زيادة الطلب مع اطمئنان الزوار إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

أنشطة احتفالية

وقال طارق مدانات، مدير «فندق ديوكس النخلة»، إنه مع اقتراب موسم الأعياد أطلقنا عروضاً خاصة لتنشيط السياحة الداخلية تتضمن تقديم خدمات إضافية وأنشطة احتفالية في مرافق الضيافة التابعة للفندق الشاطئي وكذلك وعروض الإقامة الطويلة.

وأضاف مدانات أن هناك طلباً قوياً منذ بداية الشهر الحالي على الحجوزات من المقيمين وخاصة العائلات، ونتوقع أن يسجل الفندق إشغالاً كاملاً خلال فترة الميلاد ورأس السنة.

معدلات قياسية

وقال خالد إبراهيم زكي، مدير عام المنطقة لفنادق «كراون بلازا» دبي، و«كراون بلازا» أبوظبي و«هوليداي إن»، إن نسب إشغال الغرف في الوقت الحالي سجلت معدلات قياسية، لا سيما في المناطق المحيطة ببرج خليفة، وفي المنتجعات الشاطئية بالعاصمة أبوظبي، إضافة إلى الفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية، وذلك للاستمتاع بالفعاليات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بالسنة الجديدة، إلى جانب العروض على الغرف والمطاعم، مشيراً إلى أن نسب الإشغال تختلف من إمارة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر تبعاً لقربه من مراكز الجذب السياحي.

زيادة في الطلب

وتوقعت سلوى حسين، مدير إدارة التسويق والمبيعات في فندق دوسيت ثاني أبوظبي، مزيداً من الانتعاش لقطاع السياحة الداخلية في أبوظبي، فضلاً عن زيادة الطلب من قبل المواطنين والمقيمين على قضاء موسم عطلات السنة الجديدة وهو ما سيعزز الإشغالات الفندقية التي تشهد زيادة كبيرة في الفترة الراهنة.

10.6 ملايين نزيل

أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، استقبال فنادق الدولة نحو 10.6 ملايين نزيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وسط ارتفاع تدريجي في متوسط الحركة السياحية بالدولة، مع الاستئناف التدريجي للحركة السياحية.

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