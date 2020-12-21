جمارك دبي تنفذ 665 دورة تدريبية خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

نفذت جمارك دبي، ممثلة في مركز التدريب الجمركي، 665 دورة تدريبية، انبثق منها 609 دورات تدريبية، عبر المنصات الرقمية، خلال فترة جائحة «كورونا»، حضرها 3 آلاف و348 موظفاً من مختلف القطاعات بالدائرة، خلال 9 أشهر من العام الجاري، وبإجمالي 26 ألف ساعة تدريبية.

وشملت الدورات التدريبية كافة الفئات الوظيفية، وفي مختلف تخصصات العمل الجمركي والإداري، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «تقييم المخاطر الجمركية وطرق تهريب المخدرات والحس الأمني ولغة الجسد والمؤشرات السلوكية والأمن السيبراني»، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتعلقة بفنون القيادة والإدارة الحديثة والتطوير الذاتي.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية.. إن جمارك دبي عمدت إلى دعم توجهات حكومة دبي، وتوفير كل مقومات السعادة والرفاه للموظفين، من خلال مبادرات تدريبية متنوعة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، ليكونوا مؤهلين لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، كونهم جزءاً من الحراك التطويري المستقبلي للحكومة، واعتمدت الدائرة خططاً وسياسات مستدامة وداعمة لوجود كوادر مؤسسية متكاملة فيها.

تطوير

وأكد التزام جمارك دبي في خطتها التدريبية، بتحقيق الهدف المرجو منها في توفير كافة المتطلبات التطويرية للموظفين، في ظل الظروف الراهنة، وأزمة كوفيد 19، إذ حققت الخطة التدريبية التي انتهجتها الدائرة خلال الفترة الماضية، نجاحاً وتميزاً ملحوظاً، وذلك لم يأتِ إلا بجهود فرق العمل الدؤوبة الذين أثمروا بيئة مثالية بالدائرة، من خلال إطلاق مبادرات مرنة، وضعت لتوائم الوضع الجديد، لا سيما خلال فترة العمل عن بعد، والتي سعت من خلال جمارك دبي لتحقيق الاستفادة واستثمار كافة الفرص والإمكانات المتاحة، في سبيل دعم وإنجاح بيئة العمل.

خطة التدريب

وأفادت أسماء أحمد مدير أول إدارة البرامج التدريبية في جمارك دبي، بأن مركز التدريب الجمركي، اعتمد تنفيذ خطة تدريب إلكترونية، لتتناسب مع متطلبات العمل عن بعد، وذلك في مطلع شهر أبريل الماضي، وذلك للمحافظة على الاستمرارية في تدريب الموظفين دون توقف، وقد تم حصر الدورات المتخصصة وإضافتها إلى نموذج الاحتياجات التدريبية الفردية، كل وفق تخصصه، حيث إن المركز يعمل على توفير فرص تدريبية متميزة، لرفع كفاءة الأداء للموظفين، وتطوير احتياجاتهم، وفق أرقى المقاييس العالمية في مجال التخطيط للقوى العاملة، من أجل الارتقاء بالكفاءات الوطنية، واستثمار قدراتهم ومهاراتهم، لمواكبة التطورات المستقبلية.

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