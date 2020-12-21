تعاون بين «اقتصادية الشارقة» و«هيئة الاتصالات»

المصدر: (الشارقة - البيان)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهدف تطوير نشاط المتاجرة الإلكترونية وتنظيم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين خلال الآونة الأخيرة وذلك في إطار حرص الدائرة على تطوير بيئة الأعمال الاقتصادية في إمارة الشارقة والمتعلقة بنشاط المتاجرة الإلكترونية.

وقع الاتفاقية سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع اتصالات. وأكد السويدي حرص الدائرة على توفير المزيد من الخدمات الرقمية وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية للمساهمة في تطوير قطاعات الأعمال على مستوى الإمارة وصولاً إلى رفع نسب النمو الاقتصادي.

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