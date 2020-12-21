616 مليوناً تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 616 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 251 مبايعة بقيمة 427.19 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 34.17 مليون درهم و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 393.02 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في ند الشبا الأولى. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بـ 10 ملايين درهم.

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