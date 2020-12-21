«اتصالات» توفر باقات الهاتف المتحرك للأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «اتصالات» عن توفير مجموعة متنوعة من باقات الهاتف المتحرك المفوترة والمخصّصة لدعم العملاء في قطاع الأعمال وتلبية احتياجاتهم المتنوعة. وتتيح الباقات إمكانية اختيار العملاء للباقة التي تناسب متطلباتهم من حيث معدل الاستهلاك الشهري والرسوم.

وأفاد عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: تحرص «اتصالات» دائماً على تمكين قطاع الأعمال وتزويد العملاء بمجموعة شاملة من باقات الهاتف المتحرك المخصّصة لتفي بمختلف الاحتياجات وبما يتيح الاستفادة من أجود الخدمات ضمن رسوم ميسرة.

وقال: تعكس باقات الأعمال للهاتف المتحرك مدى التزامنا بتعزيز قيمة الخدمات لعملائنا خاصة خلال التحديات الراهنة. ويأتي فوز «اتصالات» بلقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم عن 2020 من قبل Ookla Speedtest، ليؤكد حصول مشتركيها على الخدمات الموثوقة والمتميزة من حيث السرعة والأداء.

وتوفر «اتصالات» باقة Business First Plus لخط الفاتورة ابتداءً من 110 دراهم/‏ شهرياً وهي تتيح ترحيل الدقائق غير المستخدمة إلى الشهر التالي لضمان الاستفادة منها.

بينما تتيح باقة Business Xtreme الاستفادة من المكالمات المحلية والدولية غير المحدودة، بالإضافة إلى المكافآت السنوية المجانية حيث يمكن الاختيار بين المكالمات الدولية، أو المحلية، وتعد خدمة Easy Prepaid ميزة مبتكرة توفر للعملاء حساباً منفصلاً مسبق الدفع إلى جانب حساب خط الفاتورة، لسهولة الانتقال بين باقة الأعمال المفوترة والباقة الشخصية مسبقة الدفع وإجراء المكالمات الشخصية بشكلٍ منفصل في حال انتهاء رصيد الباقة الحالية.

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