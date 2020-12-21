12 ساعة تخفيضات هائلة في مراكز التسوق

المصدر: دبي - البيان

يقدم مهرجان دبي للتسوق السبت المقبل عرض 12 ساعة من التخفيضات الذي يعدّ أحد أضخم عروض التجزئة على مدار السنة، وذلك ضمن الفعاليات المتميزة للمهرجان الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى 30 يناير 2021.

وتستضيف مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في دبي وهي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«ماي سيتي سنتر البرشاء» و«سيتي سنتر الشندغة» بتاريخ 26 ديسمبر الجاري من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً عرض 12 ساعة من التخفيضات ليقدم للمتسوقين فرصة الحصول على المنتجات المفضلة لديهم بأسعار مخفضة وبنسب تتراوح من 25 وحتى 90 %.

ويتزامن عرض 12 ساعة من التخفيضات مع اليوم الأول من انطلاق تخفيضات مهرجان دبي للتسوق السنوية لموسمي الخريف والشتاء في هذا العام حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي تخفيضات تصل قيمتها إلى 75%.

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